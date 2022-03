YouTube porta anche su Android la trascrizione testuale dei video

Dopo l’avvio di un sistema di sovvenzioni ai creators per ideare dei video-podcast, e un’attesa collaborazione con Snapchat, dal quartier generale di San Francisco la piattaforma di video-sharing nota come YouTube ha informato dell’arrivo di un’altra importante novità, in favore però degli utenti lato mobile del soo client standard.

Ormai da tempo su YouTube i video hanno superato la durata dei 10 minuti, specie quando si tratta di tutorial, video-lezioni, approfondimenti (es. quelli storici di Nova Lectio), podcast accompagnati da immagini: di conseguenza, è diventato sempre più difficile trovare quel che si cerca, senza doversi sbobinare a mano tutta la clip. Sul web, per risolvere quest’inconveniente, YouTube ha introdotto un altro (rispetto ai capitoli) sistema che, ora, però, è sbarcato anche lato mobile, sui dispositivi di Android.

Si tratta della trascrizione del testo per i video che, nel dettaglio, permette sia di seguire il video e nel contempo di attenzionarne il contenuto in forma di riga per riga di testo (ciascuna con rigoroso riferimento numerico o timestamp), o di usare la trascrizione del testo per trovare direttamente quel che si cerca, anche se non potendosi compiere la ricerca tra le righe (trova) come in un browser per PC, viene un po’ meno l’utilità del suddetto sbarco funzionale.

Per avvalersene, in ogni caso, basta espandere la descrizione tramite la freccia rivolta verso il basso e, tra i capitoli posti in alto, e gli altri suggerimenti dallo stesso canale posti in basso, si troverà il pulsante “Mostra trascrizione” (Show transcription), intervenendo sul quale si potrà visionare anche la succitata trascrizione testuale del video.

Al momento, la novità che ha portato la trascrizione del testo anche nella versione Android di YouTube, pur essendo in roll-out, non risulta disponibile per tutti, nemmeno a coloro che hanno tentato di forzarne la comparsa correndo a installare l’ultima beta di YT messa a disposizione sulla repository online di ApkMirror. Di conseguenza, è lecito ipotizzare che Google stia procedendo tramite un processo di attivazione da server remoto, in ragione del quale occorrerà attendere qualche ora, o giorno, per beneficiare della miglioria in oggetto.