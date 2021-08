YouTube da record (anche) con novità per Premium, nuovi contenuti scoperti, e-commerce,

Confortata da notevoli risultati in fatto di trimestrali e utili, e dal raggiungimento di uno straordinario traguardo sul Play Store, YouTube, la piattaforma di streaming del gruppo Alphabet (Google), ha distribuito una nuova funzione nella sua app per Android, annunciato un’acquisizione in ottica e-commerce, e avviato un test per un abbonamento “mini” dedicato allo spin-off YouTube Premium.

Nel corso delle conferenza con gli investitori, il ceo di Google-Alphabet, Sundar Pichai, ha svelato che come Big G sia passata, quanto a fatturato complessivo, da 38 a 61 miliardi di dollari, 7 dei quali provenienti dagli annunci su YouTube (in questo caso con un incremento dell’84% rispetto allo stesso periodo di un anno prima): da YouTube Premium e YouTube TV (da poco addizionato col piano 4K Plus che, per 10 dollari al mese, offre tra le altre cose lo streaming in 4K), invece, si è avuto modo di registrare un aumento, in fatto di entrate, da 35 a 57 miliardi di dollari

Sempre in favore di YouTube, i cui partner e creators, nel secondo trimestre 2021, sono stati pagati “più di qualsiasi trimestre nella storia dell’azienda“, è stato snocciolato come gli Shorts anti TikTok abbiano oltrepassato i 15 miliardi di visualizzazioni giornaliere mentre, in relazione ai download avvenuti sul Play Store di Android, YouTube standard abbia superato i 10 miliardi di scaricamenti.

In tema di novità, secondo 9to5Google, YouTube ha distribuito una inedita sezione per aiutare a scoprire nuovi contenuti. Rispetto al Feed, in cui i suggerimenti, che tengono conto di titoli e tag di quanto già visto, possono anche riguardare contenuti vecchi o già fruiti in passato, “Nuovo per te“, collocata nella Homescreen in alto, nella barra Esplora sopra il feed (come prima scheda all’arrivo di nuovi suggerimenti o, diversamente, alla fine), funziona in modo diverso, visto che suggerirà nuovi contenuti tratti da altri generi o da canali sconosciuti.

Intanto, al portale The Verge, YouTube ha ammesso di aver iniziato a testare nel nord Europa (Islanda esclusa) e nei paesi del Benelux (Belgio, Lussemburgo, Olanda), un abbonamento YouTube Premium Lite, da 6.99 euro al mese che, rispetto a quello standard, da 11.99 euro, offre ancora la visione dei video YouTube senza pubblicità e l’accesso a YouTube Kids, ma non include la musica senza restrizioni di YouTube Music Premium, né la riproduzione dei video in background o lo scaricamento per una visione off-line.

Ancora in tema di novità locali, YouTube ha annunciato d’aver acquistato in India la piattaforma Simsim, che offre agli utenti la possibilità di comprare i prodotti di alcune piccole aziende del posto, dopo averne visto le videorecensioni caricate da altri consumatori: tali peculiarità entreranno presto a far parte della localizzazione indiana di YouTube con lo scopo di “aiutare gli utenti in tutta l’India a fare acquisti online con facilità, grazie a piccoli venditori e marchi che mettono in mostra e vendono i loro prodotti utilizzando il potere dei contenuti da parte di influencer fidati“.