YouTube: annunci audio per la pubblicità dei brand, link sui vaccini anti Covid

YouTube, la piattaforma di streaming multimediale del gruppo Alphabet (Google), sempre più attiva nel combattere la disinformazione attorno al coronavirus, ha annunciato una novità, in tema pubblicitario, che la allinea non poco alla concorrenza (Spotify), con la speranza sia di incrementare le già cospicue entrate da inserzioni (5 miliardi dollari solo nel terzo trimestre del 2020), che di spingere gli utenti a dotarsi di account premium, appunto privi di spot.

Nelle scorse ore, la group product manager della piattaforma, Melissa Hsieh Nikolic, ha annunciato l’avvio della fase beta della sperimentazione relativa agli annunci audio, riprodotti in background, mentre l’utente (su desktop) fruisce in modalità ambient o in sottofondo di un dato contenuto (es. un album, o anche una puntata di una serie di video), perché impegnato a fare altro sul web (leggere la posta, navigare su un sito web).

L’audio annuncio prospettato da YouTube, con la potenzialità di raggiungere un pubblico più ampio, e nel contempo di migliorarne la consapevolezza (come nel 75% delle pubblicità testate in fase alpha) verso il brand (ricordato con un 14% di maggiore probabilità, e soggetto a un +2% di preferenze in quello che è il suo pubblico di destinazione), avrà una durata di 15 secondi, e sarà accompagnato da animazioni o immagini statiche.

Di base potrà essere acquistato attraverso le piattaforme Display & Video 360 o Google Ads, in modo mirato per interesse (concentrazione, meditazione, rilassamento, etc), stati d’animo, genere musicale (es. k-pop, rap, hip-hop, country), o formazioni dinamiche (es. le top 100 di ogni paese).

Infine, YouTube – già attiva nella lotta alla disinformazione sul tema del coronavirus attraverso un pannello informativo che compare in appoggio ai video ottenuti da ricerche pertinenti – ha riferito l’intenzione di corredare tale panel anche di alcuni link relativi allo sviluppo dei vaccini anti Covid-19, che rimanderanno a fonti informative autorevoli, magari fornite dalle autorità sanitarie locali (negli USA le agenzie federali note come Centers for Disease Control and Prevention, CDC), o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La novità in questione, viene reso noto dalle parti di Mountain View, risulta essere già operativa oltreoceano, negli States, con i prossimi due giorni che ne vedranno l’applicazione anche a dimensione globale.