Ufficiali i termini e le condizioni del pagamento rateale secondo Amazon

Novità dal mondo di Amazon e, questa volta, una delle prime nazioni a beneficiarne sarà proprio l’Italia. Il leader mondiale delle consegne, che ha sempre messo la rapidità e la praticità al servizio degli utenti e dei loro bisogni, fa un ulteriore passo in avanti: il (già intravvisto) metodo di pagamento rateale. La nuova modalità di e-commerce al momento è comunque già attiva in Germania e Stati Uniti.

Sarà un metodo di pagamento che si affiancherà a quello ormai noto di Amazon Pay (che è diventato un metodo di pagamento ufficiale inserito tra i maggiori siti online) e sarà possibile solo per i prodotti nuovi o quelli ricondizionati, certificati, venduti e spediti, da Amazon.it. Inoltre, non sarà possibile effettuare resi o cambi.

Quale è il metodo di pagamento?

Questa volta, si tratta dell’opzione di pagamento a rate, ovvero della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 comode rate mensili senza interessi finanziari o commissioni. Come in tutti i servizi rateali, inoltre, sarà possibile in ogni caso saldare in anticipo l’importo della rata successiva, l’intero saldo, o una sua parte. Le rate saranno sempre 5, indipendentemente dal prezzo dell’articolo. Ecco il dettaglio delle rate:

– prima rata: il giorno della spedizione

– seconda rata: 30 giorni dopo la data di spedizione

– terza rata: 60 giorni dopo la data di spedizione

– quarta rata: 90 giorni dopo la data di spedizione

– quinta rata: 120 giorni dopo la data di spedizione.

Affidabilità dell’utente e prodotti acquistabili

Per tutelarsi, ovviamente, Amazon permetterà di fare un acquisto rateale alla volta: si potrà procedere al secondo solo dopo aver pagato tutte le rate del primo. Inoltre, per poter accedere al servizio, bisognerà essere residenti in Italia, possedere un account attivo da almeno un anno, con una carta di pagamento associata e valida, e presentare una buona cronologia di pagamenti e acquisti nel passato. L’utente insomma deve essere al 100% affidabile.

Al momento, Amazon “a rate” non è ancora disponibile per tutti gli utenti, e sembra essere attivo solo su pochi prodotti a marchio Amazon, come Echo Show 5, Echo Plus, Echo dot, e Kindle.