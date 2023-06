Twitter vuole far pagare per i messaggi privati: ecco cosa cambia con i DM premium

Twitter, il popolare social network di microblogging, sta testando una nuova funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti comunicano tra loro, impattando sui messaggi diretti (DM), ovvero i messaggi privati che si possono inviare e ricevere da altri utenti della piattaforma.

Attualmente, i DM sono gratuiti e illimitati per tutti gli utenti (in realtà se ne possono inviare al massimo 500 al giorno), purché si segua reciprocamente la persona con cui si vuole chattare. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate da TechCrunch, Twitter starebbe valutando di introdurre una versione premium dei DM, che offrirebbe maggiori funzionalità e vantaggi rispetto a quella standard. La versione premium dei DM sarebbe accessibile solo agli utenti che sottoscrivono un abbonamento a Twitter Blue, il servizio a pagamento lanciato da Twitter lo scorso anno, che offre alcune opzioni esclusive come la possibilità di annullare l’invio di un tweet, di organizzare le proprie liste in cartelle, di cambiare il tema dell’app e di accedere a una modalità lettura senza pubblicità.

Tra i benefici della versione premium dei DM ci sarebbe la possibilità di inviare messaggi a chiunque, anche se non si segue la persona o se non ha abilitato la ricezione dei messaggi da sconosciuti. Inoltre, si potrebbe usufruire di una maggiore qualità delle immagini e dei video inviati tramite DM, di una maggiore sicurezza e privacy grazie alla crittografia end-to-end e alla possibilità di impostare una scadenza per i messaggi, e di una maggiore personalizzazione grazie alla possibilità di scegliere tra diverse emoji e adesivi.

La notizia della possibile introduzione della versione premium dei DM è stata confermata da un tweet del leaker Alessandro Paluzzi @Alex193a, un noto leaker che ha già anticipato in passato alcune novità riguardanti Twitter.

Nel suo tweet, @Alex193a ha mostrato uno screenshot di una schermata che invita gli utenti a sottoscrivere Twitter Blue per accedere ai DM premium, con il seguente messaggio: “Ti piace inviare messaggi diretti? Potrebbe essere necessario pagare per ottenere un accesso adeguato alla funzione“.

La reazione degli utenti a questa novità è stata contrastante. Da un lato, ci sono quelli che apprezzano l’idea di avere maggiori opzioni e funzionalità per comunicare in modo privato con altri utenti, e che ritengono giusto che Twitter cerchi di monetizzare il suo servizio per garantirne la sostenibilità. Dall’altro lato, ci sono quelli che criticano la scelta di rendere a pagamento una funzione che fino a ora era gratuita e accessibile a tutti, e che temono che questo possa creare una divisione tra gli utenti in base alla loro capacità economica.

Al momento, non è chiaro se e quando la versione premium dei DM sarà effettivamente lanciata da Twitter, né quali saranno i costi e le modalità per accedervi. Si tratta probabilmente di una fase sperimentale, in cui Twitter sta testando il gradimento e l’interesse degli utenti per questa nuova funzionalità. In ogni caso, si tratta di un’ulteriore prova che Twitter sta cercando di diversificare le sue fonti di reddito e di offrire ai suoi utenti esperienze sempre più personalizzate e ricche.