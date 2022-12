Twitter: rivoluzione navigazione tra i contenuti e le liste, ipotesi acquisizione Substack

Ascolta questo articolo

Con l’arrivo di Musk, il social network Twitter ha iniziato a cambiare molto velocemente, a volte troppo, con conseguenti retromarce. I cambiamenti, però, potrebbero non essersi ancora esauriti per la piattaforma del canarino azzurro.

La prima novità relativa a Twitter proviene direttamente dal neo proprietario Elon Musk, che dal suo account ufficiale ha promesso, per il nuovo anno, già nel corso del mese di Gennaio, di rivoluzionare l’esperienza di navigazione tra i contenuti. A oggi, si fa ricorso alla stella in alto a destra per passare dall’ordinamento cronologico a quello con i tweet consigliati: con la modifica promessa da Musk nei primi giorni del 2023, si potrà scorrere lateralmente per passare tra tweet, tendenze, argomenti e via discorrendo. Un sistema analogo verrà approntato anche per lo scorrimento tra le liste, almeno secondo quanto è stato promesso a un utente.

Al momento non è chiaro come funzionerà questa funzione, anche se il programmatore Alessandro Paluzzi ha ipotizzato che la nuova funzione possa essere riconducibile a quella preparata tra il Settembre 2021 e il Febbraio 2022, ritirata per l’insoddisfazione degli utenti pochi giorni dopo il suo esordio nel Marzo 2022. In futuro poi, secondo quanto prospettato da Musk nel corso dei suoi scambi di vedute con i frequentatori del social, “man mano che miglioriamo l’intelligenza artificiale di Twitter, i tweet, gli elenchi e gli argomenti consigliati diventeranno fantastici“.

Forse in relazione a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando una modifica al back-end per velocizzare la piattaforma ha causato diversi problemi a vari utenti in tutto il mondo, forse con il proposito – secondo un utente – di ottimizzare la produttività mentre si è sull’app, Elon Musk ha aggiunto che “il nuovo Twitter si sforzerà di ottimizzare i minuti degli utenti senza rimpianti“.

Infine, un’ipotesi di espansione per Twitter. Negli scorsi giorni Musk ha criticato l’informazione tradizionale, memore anche della pubblicazione dei Twitter Files, chiedendosi perché “il giornalismo aziendale si affretta a difendere lo Stato anziché il popolo?”. A questo punto, un utente ha chiesto a Musk perché non tenti di comprare Substack, che offre ad autori e giornalisti newsletter e pubblicazioni su abbonamento, per creare un’alternativa forte ai media mainstream. Il risultato è stato che Musk si è detto “aperto all’idea“.