Twitter rischia di perdere i suoi dati per un debito con Google Cloud

Twitter, il popolare social network dei cinguettii finito sotto il controllo del miliardario Elon Musk, si trova in una situazione delicata: deve infatti pagare a Google Cloud una somma di oltre 300 milioni di dollari entro il 31 dicembre 2021, altrimenti rischia di perdere l’accesso ai suoi dati e ai suoi servizi.

La notizia è stata rivelata da Platformer, un sito specializzato in tecnologia, che ha ottenuto una copia del contratto tra le due aziende. Secondo il documento, Twitter si è impegnata a spendere almeno 1,5 miliardi di dollari in cinque anni per usare la piattaforma cloud di Google, che ospita i suoi dati e le sue applicazioni. Tuttavia, a causa della pandemia e della riduzione degli introiti pubblicitari, Twitter non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di spesa previsti dal contratto.

Al 30 settembre 2021, infatti, aveva accumulato un debito di 316 milioni di dollari nei confronti di Google Cloud, che dovrà saldare entro la fine dell’anno. Se non lo farà, Google Cloud potrà sospendere o terminare il servizio, impedendo a Twitter di accedere ai suoi dati e alle sue funzionalità.

Inoltre, Google Cloud potrà rivendicare i diritti sui dati di Twitter e usarli per i propri scopi. Twitter ha dichiarato di essere consapevole del problema e di essere in trattativa con Google Cloud per trovare una soluzione. Ha anche affermato di avere abbastanza liquidità per pagare il debito e di non prevedere interruzioni del servizio per i suoi utenti. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che la situazione sia preoccupante e che mostri la dipendenza di Twitter da un solo fornitore cloud.

Inoltre, sottolineano i rischi per la privacy e la sicurezza dei dati dei milioni di utenti del social network, che potrebbero finire nelle mani di Google. Per evitare questi problemi, alcuni suggeriscono che Twitter dovrebbe diversificare i suoi fornitori cloud o creare la sua propria infrastruttura. Altri, invece, ritengono che la soluzione sia una maggiore regolamentazione del settore cloud, per garantire una concorrenza equa e una protezione dei dati.