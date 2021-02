Twitter: progetti futuri, test Spaces estesi, liste motivazionali, etichette politiche

Twitter, il noto social network co-fondato dall’attuale CEO Jack Dorsey, reduce da una buona trimestrale e in vena di progetti futuristici, non ha mancato di comunicare varie iniziative in favore dei propri utenti, tra cui un progetto motivazionale, una maggior diffusione delle etichette politiche e del test relativo alle chat audio Spaces.

Di recente, Twitter ha diffuso i dati della sua ultima trimestrale, rivelando risultati lusinghieri, tra cui il raggiungimento di 192 milioni di utenti attivi al giorno (+ 40 milioni rispetto al 2020), gran parte dei quali (8 su 10) residenti fuori dagli States, in ragione dei quali i ricavi si sono attestati sugli 1,29 miliardi di dollari. L’occasione si è rivelata ideale anche per prospettare novità in prospettiva, tra cui l’idea, di pagare fornitori e dipendenti in Bitcoin, e il progetto di decentralizzare la piattaforma, consentendo agli utenti di personalizzare la loro esperienza d’uso scegliendo quale algoritmo applicare.

In vista del lancio nelle prossime settimane (secondo The Verge), Twitter, tramite il proprio Product Lead, Kayvon Beykpour, ha annunciato l’estensione del test relativo agli Spaces anti Clubhouse che, dai 1.000 utenti abilitati in beta test su iOS a Dicembre, passa a 3.000 utenti, ai quali si aggiungono anche i collaudi interni operati dai dipendenti del microblog.

Intanto, la piattaforma dei 280 caratteri telegrafici, secondo quanto riferisce il sito TheStatesman, ha varato l’iniziativa #ChooseYourFeed: quest’ultima prevede che gli utenti possano creare degli elenchi di account da seguire (o aderire a quelli altrui) su specifici argomenti, es. giochi, viaggi, animali, sport, fitness, libri, etc, in modo da popolare la cronologia del proprio feed di “tutta l’ispirazione di cui hai bisogno per inseguire i tuoi obiettivi per l’anno (da poco iniziato, ndr)”.

Lo scorso Agosto, Twitter, per offrire agli utenti un ulteriore contesto per le loro discussioni geopolitiche, ha incominciato a etichettare media associati allo Stato (es. Sputnik in Russia e Xinhua News in Cina) e i principali funzionari governativi di nazioni come Cina, Russia, UK, USA, e Francia, in quanto membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Ora, un post del canarino azzurro ha affermato che le etichette, applicate solo agli account verificati, resi più chiari con la distinzione tra istituzioni e individui, saranno applicate, in altre 17 nazioni (tra cui l’Italia), a coloro che rappresentano “la voce dello stato nazionale all’estero”, quindi anche a portavoce, diplomatici, ambasciatori, ministri degli esteri, e capi di stato.