Twitter: piccolo test Ricerca, novità contenuti bloccati, classifica giochi chiacchierati

Con l’inzio del nuovo anno, Twitter ha ripreso a palesare il dinamismo che sembra contraddistinguere la gestione del nuovo CEO Parag Agrawal, visto che, messi da parte alcuni problemi con le istituzioni, sono arrivati sia una classifica a tema gaming che alcune novità di pronto rilascio.

Lo scorso Dicembre, l’account twitteriano del premier indiano Narendra Modi era stato hackerato finendo con lo spammare promozioni in tema di criptovalute e, nelle scorse ore, qualcosa del genere è successo con diversi ministri del suo governo, i cui account sono stati ribattezzati Elon Musk, con tanto di cambio di foto, col fine di condividere spam e link dannosi tanto nei post quanto nei commenti. Il tutto è stato poi risolto in breve tempo, col ritorno dei profili alle loro forme originali, con annesso ripristino dei contenuti inopinatamente rimossi dagli stessi.

Per fortuna, le cose sono andate decisamente meglio in Nigeria, dove la locale agenzia per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha confermato la revoca del ban verso Twitter, adottato nei mesi scorsi per una querelle col presidente Muhammadu Buhari.

Messi da parte i problemi con le istituzioni, Twitter ha voltato pagina, pubblicando sul suo blog ufficiale una simpatica classifica, come omaggio anche agli streamer e in ossequio all’attenzione verso gli eSport, con la quale ha rendicontato di quali siano i videogame più chiacchierati sulla sua piattaforma, riservando non poche sorprese, visto che Fortnite occupa solo l’ultima posizione della top ten, capitanata invece, nella prima, seconda e terza posizione, rispettivamente da Genshin Impact, Apex Legends, ed Ensemble Stars!.

Da Twitter, in tema di novità ufficiali, arrivano due comunicazioni. La prima riguarda una funzione che aiuterà gli utenti nel gestire cosa vogliano o meno vedere nella piattaforma visto che gli account ed altri contenuti bloccati, o le parole chiave impostate, non appariranno né nelle mail di Twitter, né nella scheda Esplora o nelle notifiche dei suggerimenti: in tal modo, sarà possibile evitare spoiler, ma anche il vedersi suggerite persone che si era provveduto a bloccare. Intanto, alcuni utenti di iOS saranno coinvolti in un test in base al quale, nella home dell’app, appena entrati, si troveranno al cospetto chi di una barra di ricerca, chi di un’icona a forma di lente in alto a destra, in modo da rendere le routine di ricerca più immediate, semplici e intuitive.

Dal leaker Nima Owji, infine, arriva la scoperta secondo cui la piattaforma sarebbe al lavoro per far sì che, direttamente dalla scheda Messaggi, si possa “segnalare, eliminare o posticipare una conversazione“.