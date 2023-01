Twitter: nuovo feed utente in stile TikTok, voci su Coins e Awards

Ascolta questo articolo

Il noto social network Twitter continua a essere al centro di polemiche in merito ai licenziamenti perpetuati in massa negli scorsi mesi: nel contempo, però, la piattaforma del neo proprietario Elon Musk ha annunciato nuove misure contro la pedo pornografia, e una piccola rivoluzione lato mobile del feed degli utenti. Il tutto mentre si preparano le monete virtuali Coins e gli Awards.

Continuano a emergere problemi in merito ai licenziamenti perpetuati in massa da Twitter a pochi giorni dall’acquisizione da parte di Elon Musk. Secondo il “Post”, a inizio Novembre il social avrebbe lasciato a casa tutto il team che in Brasile si occupava di disinformazione e di moderare i messaggi di incitamento alla violenza: da allora, a quanto pare, vi sarebbe stato un accrescimento in termini di coinvolgimento da parte degli account della locale estrema destra, con i frutti che si sarebbero visti nei giorni scorsi quando diversi seguaci dell’ex presidente Bolsonaro (noto fan di Musk, che ha incontrato a Maggio in occasione di una partnership del governo brasiliano con Starlink), lamentando brogli elettorali nelle urne, un po’ come fatto dai fan di Trump dopo la vittoria di Biden alle presidenziali USA, hanno dato l’assalto a vari uffici federali, compresi la sede del Congresso e il palazzo presidenziale.

Altre notizie in merito a problemi da licenziamento arrivano dal Financial Times. Secondo il quotidiano economico, lo studio legale londinese Winckworth Sherwood, in rappresentanza di 43 degli oltre 180 dipendenti licenziati dal social nello UK, ha presentato un reclamo che, se non accolto, potrebbe portare il canarino azzurro in tribunale. Secondo gli avvocati, i loro assistiti avrebbero subito “un trattamento illegale, ingiusto e del tutto inaccettabile“.

Nello specifico la normativa britannica impone che, nel caso di più di 100 licenziamenti, vi sia un periodo di consultazione di 45 giorni tra i dipendenti a rischio licenziamento e l’azienda, in modo che si possano rinegoziare i termini dei licenziamenti, una volta ricevutane le dovute informazioni. Twitter, invece, senza spiegare i termini scelti per decidere chi lasciare a casa, ha interrotto l’accesso ai computer e agli uffici del personale il giorno stesso in cui ha annunciato i licenziamenti. Secondo il sindacato britannico Prospect, che ha richiesto il blocco del processo di licenziamento e di incontrare la controparte, i termini offerti per il licenziamento (2 mesi di stipendio base lordo, più 2 settimane di stipendio base lordo per ogni anno passato in azienda) “non è all’altezza dei precedenti termini di licenziamento“.

Da tempo Elon Musk ha promesso una lotta senza quartiere allo scambio di materiale pedo pornografico sulla sua piattaforma ma una recente analisi di NBC News aveva notato che, se anche alcuni hashtag che facevano riferimento a materiale ospitato su Mega, erano stati disattivati, molti altri, sempre in tema di Child sexual abuse material o CSAM, erano ancora attivi. Dopo un’attenta verifica, la responsabile della sicurezza del social, Ella Irwin, ha accelerato la proceduta di ban anche per gli altri hashtag esaminati dal suo team, precisando che la cosa era comunque in cantiere come da farsi nelle prossime settimane.

Passando ad altre novità concrete relative a Twitter, la leaker Jane Manchun Wong ha svelato come il social abbia cambiato il pulsante “Quote Tweets” in “Quotes”: la stessa giovane programmatrice ha anche scoperto che la piattaforma sta preparando la funzione Coins, per l’acquisto via Stripe di monete virtuali con le quali riscattare diversi “Awards” (es. Super Like) con prezzi che per ora vanno da 1 a 5.000 Coins. Secondo SocialMediaToday, invece, Twitter ha aggiunto l’effetto Hashfetti alle campagne di hashtag con marchio in base al quale, toccando un hashtag con marchio, lo schermo verrà inondata dalla relativa grafica.

Dall’account di supporto del social, si apprende invece di un cambiamento del feed degli utenti in stile TikTok. Mentre prima era possibile passare dalla sequenza algoritmica e quella cronologica inversa, da oggi, su iOS, si passa a un feed diviso nelle due schede “Per te” e “Segui”, con la prima, piena di argomenti e i consigli di tendenza, che verrà visualizzata in apertura come nuova Home dell’app, e la seconda che conterrà i tweet di coloro che si seguono.