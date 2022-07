Twitter: Musk sotto indagine della SEC. Rumors sulle Community

Ascolta questo articolo

Twitter, il noto social del canarino azzurro, ormai impegnatosi in una causa legale contro il miliardario Elon Musk non più interessato ad acquisirne il controllo, potrebbe in ciò ricevere un aiuto insperato da un’indagine avviata dall’ente di vigilanza SEC. Nel mentre, procede lo sviluppo di una serie di migliorie alle proprie Community.

Come noto, all’inizio di Luglio Elon Musk ha comunicato la sua intenzione unilaterale di uscire dall’accordo per comprare Twitter sulla base di 44 miliardi di dollari: la motivazione è che, nel prendere la sua decisione di stringere l’accordo, il CEO di Tesla si era basato sulle dichiarazioni, poi giudicate fallaci, fornite all’ente SEC da parte di Twitter sulla percentuale di account falsi che, in realtà, sarebbe di 4 volte superiore a quanto dichiarato, cioè pari a circa il 20%.

Proprio la SEC, ovvero la Consob americana, secondo una sua lettera datata 7 Giugno ma trapelata solo da qualche giorno, sarebbe intenzionata a far chiarezza sulla vicenda, per appurare se sin da Maggio Musk celava l’intenzione di uscire dall’accordo stilato un mese prima, visto che in tal caso avrebbe violato lo stesso non avendo dato alcuna comunicazione formale delle sue intenzioni“.

Nello specifico, il documento fa riferimento a un tweet del 17 Maggio nel quale Musk, lamentando che il CEO di Twitter si sia rifiutato di fornire i dati esatti sugli account falsi, spiega che l’accordo non potrà andare avanti (“cannot move forward“) sino a quanto ciò non verrà fatto. Ovviamente, non è mancata la risposta ufficiale del team legale che segue Musk, il cui avvocato Mike Ringler ha spiegato che è ben difficile usare il tweet incriminato per desumerne l’intenzione di recedere dall’acquisizione visto che il suo assistito all’epoca era ancora intenzionato a ottenere dati più completi per portare a compimento l’accordo.

Infine, i rumors sulle funzioni. Dall’attività indagatoria del leaker Alessandro Paluzzi si è desunto un grand’impegno nel migliorare le Community: nello specifico, la piattaforma starebbe lavorando su una nuova interfaccia per i tweet delle Community, per mostrare più dettagli sulle stesse nell’elenco delle Community e per mostrare gli hashtag più usati all’interno di una Community.