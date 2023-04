Twitter: meno pubblicità e più priorità per gli abbonati da oggi

Le scorse settimane, Twitter ha reso il suo abbonamento Blue disponibile a livello globale. Ciò nonostante, secondo Similarweb, appena l’1% degli utenti mensili della piattaforma vi si è iscritta. Anche per rendere quindi l’abbonamento più attrattivo, Twitter, per altro alle prese con alcuni problemi tra vecchie e nuove API, ha annunciato diverse novità “stimolanti” ad hoc.

La prima novità relativa a Twitter potrebbe sembrare un po’ di carattere tecnico, sebbene coinvolga migliaia di utenti. Twitter, nelle settimane scorse, aveva annunciato che avrebbe interrotto l’accesso alle vecchie API per sviluppatori, e infatti in seguito è arrivato il nuovo listino con prezzi molto alti e vari livelli. Nelle scorse ore diverse applicazioni, che basavano i loro servizi su Twitter, guadagnando centinaia se non migliaia di dollari al mese, si sono visti interrompere l’accesso alle vecchie API.

La cosa più curiosa è che la misura non ha riguardato solo realtà come FeedHive, il cui fondatore aveva anticipato che non avrebbe pagato per il nuovo livello aziendale, Enterprise, da 42mila dollari al mese, ma anche realtà come Tweet Hunter (5.426 utenti) che, pur essendosi messa in lista di attesa per il nuovo piano Enterprise, senza alcun avviso, mail o contatto, si è vista sospendere l’accesso alle API di Twitter.

Intanto, Twitter ha annunciato alcune novità al via per gli abbonati al suo livello premium Blue. Secondo il social, ora gli abbonati vedranno la metà degli annunci pubblicitari nei feed “Per te” e “Segui”. Tale misura sarà operativa solo dopo che un account pagante, esaminato, avrà ottenuto la verifica. In più, la misura in questione non riguarda gli annunci mostrati nelle risposte o sul profilo, e ai contenuti, tra eventi, trend, e account, promossi nella pagina Esplora.

Un’altra promessa è stata mantenuta per gli abbonati a Blue. In passato Musk aveva promesso per costoro più visibilità in alcune circostanze e, oggi, la pagina di supporto del social ha evidenziato che, nel rapportarsi con un tweet, gli utenti paganti noteranno un “piccolo incremento nella sua classifica” che, in sostanza, corrisponde a un aumento di priorità nelle conversazioni e nelle ricerche.