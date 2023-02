Twitter: in sviluppo nuove funzioni, addio ai sottotitoli per gli Spaces

Ascolta questo articolo

Il social network Twitter è impegnato ancora nel taglio delle spese, da quanto appurato nelle scorse ore, con alcuni servizi interrotti per poco, e l’addio ai sottotitoli negli Spaces. Nel frattempo, prosegue lo sviluppo di alcune funzioni ancora inedite.

Nelle scorse ore, Twitter ha riscontrato dei curiosi blocchi interni, sulla cui natura ancora non è stata fatta luce. Dapprima diversi dipendenti hanno segnalato che Slack, la piattaforma di messaggistica a uso aziendale, era inaccessibile, secondo il canarino azzurro per “manutenzione ordinaria”. Slack però, tramite un suo dipendente sentito da Platformer, ha smentito la spiegazione, definendola “stron*ate“. A questo punto ci si chiede il perché di quest’interruzione, e se Musk voglia vedere se Twitter può funzionare anche senza tale piattaforma: a titolo di completezza, va ricordato come Microsoft usi le proprie piattaforme Teams e Outlook per riunioni e mail, mentre Tesla – sempre di Elon Musk – adopera Mattermost).

Di certo, dalle conversazioni occorse sulla chat anonima Blind, la circostanza ha lasciato sgomenti molti dipendenti di Twitter, che ha riscontrato anche il blocco del servizio Jira, usato per tenere traccia di varie cose, dalla conformità normativa all’avanzamento degli aggiornamenti delle funzioni.

Passando alle cose più concrete per il pubblico, ovvero per gli utenti di Twitter, il canarino azzurro ha assestato un duro colpo all’accessibilità della sua piattaforma. The Verge segnala che i sottotitoli stanno sparendo dalle audio room Spaces. Su iOS si pubblicizza ancora il poter accedere alla funzione dall’icona dei tre puntini in alto a destra, ma l’opzione per attivarli è sparita. Su Android l’opzione c’è ancora ma per un collega di The Verge non ha funzionato mentre, sul web, pur attivando o disattivando il pulsante “CC”, i sottotitoli non funzionano e cioè non vengono visualizzati. Al momento non è chiaro se i sottotitoli per gli Spaces faranno mai il loro ritorno e la relativa scomparsa sembra l’ennesima mossa di Musk per tagliare le funzioni che ritiene inutili nel suo social network.

Dal leaker Nima Owji apprendiamo che Twitter sta impegnandosi ancor di più invece sui video, lavorando alla possibilità di far scegliere all’utente la risoluzione dei video caricati. Un’altra cosa su cui il social sta lavorando è una “LEADERBOARD che mostrerà un elenco di tutte le persone che hanno inviato COINS a un tweet“.