Twitter.com diventa X Corp: colpo di scena di Elon Musk

Secondo un documento legale depositato lo scorso 4 Aprile presso il tribunale di New York, relativo a una causa contro Twitter da parte di una giornalista, la società Twitter Incorporation non esiste più e, al suo posto, esiste X Corp.

Tutto sarebbe iniziato pressappoco un anno fa, quando Musk aveva registrato nel Delaware tre aziende, X Holdings I, II e III, per occuparsi dell’acquisizione di Twitter. Nello specifico, X Holdings I avrebbe fatto da casa madre, X Holdings II si sarebbe fusa con Twitter Inc., e X Holdings III si sarebbe occupata dei 13 miliardi di dollari di prestito richiesto da Musk alle banche per comprare Twitter, come poi ha deciso – giocoforza – di fare.

Successivamente, in quello che appare sempre più un curioso gioco delle tre carte, nello stato del Nevada sono state registrate da Musk altre due società, rappresentate rispettivamente da X Holdings Corp. e X Corp. A questo punto X Holdings I è stata fusa con X Holdings Corp, diventando la casa madre del social Twitter, mentre la vecchia azienda Twitter Inc. è stata fusa (rilevata da) con X Corp, diventando la sussidiaria di X Holdings.

Il documento legale di cui sopra, in uno stralcio osserva anche che, “Nessuna società quotata in Borsa possiede il 10% o più delle azioni di X Corp. o X Holdings Corp.”.

Al momento, Elon Musk si è limitato a commentare il tutto con una laconica ma espressiva X: nel frattempo, il magnate ha trasferito la sede legale di Twitter, dal Delaware, ove era acquartierato prima, al Nevada, ove vige un più favorevole sistema di tassazione fiscale (obiettivo a cui forse si mirava sin dall’inizio di questa complessa teoria di scatole cinesi).

Nel frattempo, giova osservare come Musk abbia una vera passione per la X. In casa Tesla c’è il Model X, mentre l’azienda spaziale da lui fondata si chiama Space X. X.com è la banca co-fondata da Musk nel 1999 e fusasi con Confinity per dare vita all’attuale PayPal. X è anche il nome dell’app tuttofare in cui dovrebbe evolversi Twitter. Anche due figli di Musk hanno la X nel nome e precisamente X Æ A-XII e Xavier Alexander (poi “diventata”, post cambio di sesso, Vivian Jenna Wilson).