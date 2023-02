Ascolta questo articolo

Twitter, il social network effigiato con un canarino, e stigmatizzato con tweet da 280 caratteri, ha appena risolto un fastidioso bug e, nel contempo, avviato tre test importanti. Nel frattempo, la piattaforma sta pensando a quanto far pagare la spunta dorata di verifica per le aziende predisponendo un pacchetto ad hoc.

Lo scorso Dicembre Twitter è andato in down per diverso tempo, in varie parti del mondo, con molti utenti che lamentavano la comparsa del messaggio d’errore “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti, non è colpa tua. Proviamo di nuovo“. All’epoca, ripristinato il tutto, la piattaforma spiegò che i malfunzionamenti erano dovuti a lavori nel backend per rendere il social più veloce. Anche nelle scorse ore sono emersi dei problemi.

Nello specifico molti utenti hanno chiesto al supporto di Twitter e al neo proprietario stesso, Elon Musk (la cui acquisizione non è sotto indagine da parte delle autorità federali USA), la ragione di un malfunzionamento in base a cui, nel feed, si vedeva su sempre più tweet di citazione il messaggio d’errore “questo tweet non è disponibile“. Dopo un po’, Musk è intervenuto dicendo che il problema era stato probabilmente risolto, con l’invito agli utenti a fornire dei riscontri in merito: in molti casi, è giunta la conferma che la problematica, secondo alcuni imputabile a un vecchio bug che faceva sparire i tweet che non piacevano all’intelligenza artificiale, era rientrata.

Per un bug che si rivolve, uno ne nasce. Come noto, Twitter sta attuando delle modifiche alle sue API e queste hanno interessato due importanti giochi online, Arknights e Genshin Impact, le cui gaming house hanno avvertito i propri utenti che potrebbero avere difficoltà ad accedere usando Twitter. A tal proposito, viene consigliato come rimedio di recarsi sulla pagina dell’account HoYoverse e di associare il proprio “indirizzo email per gli accessi all’account“.

Secondo The Information, che ha visionato alcuni documenti interni condivisi con taluni brand partner, e l’esperto di social media Matt Navarra, @MattNavarra, che ha rilanciato la notizia, Twitter starebbe considerando l’ipotesi di far pagare 1.000 dollari alle aziende interessate a ottenere la spunta di verifica d’oro quale segno che il loro marchio sia autentico e verificato. Il pacchetto prevederebbe pure la possibilità di verificare gli account di affiliazione, quelli destinati ad esempio ai dipendenti, al prezzo di 50 dollari per ogni dipendente aggiuntivo. La prezzistica, comprensiva di un mese di affiliazioni gratis, è da intendersi al mese.

Infine, gli esperimenti. Twitter, secondo i tweet condivisi dalla sua designer Andrea Conway, starebbe testando un sistema di ricerca che permetterebbe all’utente di cercare a chi siano piaciuti i propri tweet, un qualcosa che potrebbe aiutare gli esperti di marketing nel capire chi raggiungono con i propri cinguettii. Inoltre, vi sono altri due test in corso. Uno di essi riguarda i filtri per le risposte ricevute ai tweet, utile per chi riceve molte risposte e magari voglia trovare quelle più significative.

Tertium, pare che Twitter stia anche sperimentando alcune impostazioni per consentire un maggior controllo sulla sequenza temporale, ad esempio anche nascondendo la visualizzazione dei tweet, e sugli elenchi bloccati.