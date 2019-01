Twitter: avviato il test pubblico del nuovo e più intuitivo layout per desktop web

Una tendenza comune delle grandi piattaforme social è quella che prevede di uniformarne l’esperienza d’uso al di là del dispositivo che viene usato per accedervi. Anche Twitter sta operando in tal senso e, per avvicinare la sua versione web based, accessibile da browser desktop, a quella mobile, è al lavoro su una modifica dell’interfaccia che, per alcuni, è già testabile pubblicamente.

Nelle scorse ore, Twitter ha annunciato – tramite un post ufficiale con tanto di video tutorial – la possibilità, concessa ad alcuni utenti, di testare la nuova interfaccia della sua variante web: per controllare di essere stati abilitati, basta accedere a Twitter, e rilevare la presenza dell’apposito avviso nella parte destra dello schermo, con annesso pulsante per switchare al nuovo layout.

Quest’ultimo presenta in alto una barra funzionale dalla quale è possibile effettuare le ricerche, controllare i messaggi e le notifiche mentre, in basso, al posto delle precedenti tre colonne, ve ne sono solo due: quella di sinistra visualizza lo stream dei cinguettii, mentre quella di destra propone in alto i profili consigliati e, sotto, gli argomenti considerati di tendenza (in base ai gusti dell’utente) con annessa indicazione di chi è impegnato a discuterne e di dove un dato topic sia più discusso.

Per poter avviare un nuovo tweet sono disponibili due posizioni, di cui una in alto nella colonna di sinistra, e l’altra in basso, in calce a quella di destra, tramite l’icona di una penna d’oca: aperto il form per la digitazione del post, vi si potrà notare l’apposito tasto predisposto per le emoji. In più, secondo il team di Dorsey, CEO della piattaforma, il nuovo layout – che nelle prossime settimane verrà esteso stabilmente a tutti gli utenti in base ai feedback forniti dai tester – presenta anche nuove scorciatoie da tastiera.

Dal profilo Twitter Support è emerso, infine, che – più avanti – arriveranno anche altre novità, in seno alla piattaforma del canarino azzurro: già attese quella dello “stato” dell’account e della funzione “per rompere il ghiaccio” coinvolgendo i follower su particolari temi, il riferimento ufficiale, in tal caso, è a più celeri tempi di caricamento del social, alla possibilità di ritagliare le immagini prima di inviarle, ed a un sistema per switchare celermente tra i vari account personali.