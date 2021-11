Twitter: annunciate novità a tema shopping

Come sempre al centro anche di rumors su future funzionalità, il noto social del canarino azzurro, Twitter, ha annunciato un nuovo step evolutivo nella sua storia, rappresentato da una serie di iniziative in favore dello shopping.

Da qualche tempo, Twitter sta cercando di differenziare le proprie entrate, che al momento puntano troppo sulla pubblicità digitale, responsabile dell’89% delle vendite della società di San Francisco diretta da Jack Dorsey: ipso facto, sono state intraprese varie iniziative, tra cui il piano di abbonamento noto come Blue, ora comprensive anche di alcune misure in ottica social shopping, appena annunciate: mutuando quanto già fatto da Meta durante i live di Facebook, senza contare gli analoghi esperimenti di Google con YouTube e, dal mese scorso, di Pinterest, anche Twitter si cimenterà con il live shopping.

La nuova funzione, che permette di effettuare acquisti nel mentre si guarda una trasmissione, sarà testata per la prima volta il 28 Novembre, assieme all’e-commerce Walmart, durante un live di 30 minuti a tema Cyber Week, in cui il cantante Jason Derulo parlerà di decorazioni ed elettronica per la casa: in quell’occasione, gli utenti potranno sfogliare un catalogo e, scelto qualcosa, ultimare la transazione dopo essere stati portati sul sito di Walmart.

Lo scorso Luglio, Twitter ha cominciato a testare il modulo “Negozio” (Shop) che permetteva di includere direttamente nel profilo del commerciante un carosello con una selezione di prodotti: a tal proposito, il social ha annunciato che, negli USA, metterà tale funzione a disposizione di un maggior numero di commercianti, la cui esperienza di “onboarding” sarà agevolata dal testing di una funzione nota come “gestione acquisti“.

In tema di rumors, infine, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, Twitter sta lavorando su una funzione in stile Clubhouse, nota come “Clip Space”, che permetterà di condividere clip di 30 secondi di un live Space.