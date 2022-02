Twitter: altre iniziative per la guerra in Ucraina, icone personalizzabili e avvisi contenuti sensibili

Nelle scorse ore Twitter ha reso noto di aver incrementato le contromisure per affrontare al meglio la crisi bellica tra Russia e Ucraina (dopo i passi falsi che avevano portato a sospendere – e non per un’azione di segnalazioni coordinate – per alcune ore alcuni account che pubblicavano materiale informativo sulla guerra). In più, la piattaforma del canarino azzurro ha anche annunciato alcune piccole e importanti migliorie in favore dei propri utenti, paganti e non.

Dopo le precedenti iniziativehttps://news.fidelityhouse.eu/web/facebook-e-twitter-si-mobilitano-per-gli-utenti-residenti-in-ucraina-ecco-come-540046.html, Twitter ha annunciato altri provvedimenti in relazione alla guerra che si sta svolgendo sul territorio ucraino. Per un lasso di tempo che non è stato precisato, verranno sospese le campagne di sponsorizzazione e affiliazione in Ucraina e Russia, per evitare che l’apparizione delle pubblicità nelle timeline tolga visibilità alle informazioni sulla pubblica sicurezza. Verrà anche sospeso, col fine di limitare la propagazione di contenuti offensivi, il sistema dei suggerimenti che fa apparire nella Timeline degli utenti alcuni tweet postati da account che non si segue.

Per evitare tentativi di hacking ai danni della parte aggredita, verranno monitorati gli account di alto profilo, tra cui quelli delle agenzie governative, dei funzionari, dei giornalisti, e degli attivisti, per evitare “tentativi di acquisizione e manipolazione mirata“. Ciò andrà di pari passo con “l’identificazione e l’interruzione dei tentativi di amplificare informazioni false e fuorvianti” e con il suggerimento di Eventi e Momenti curati dalla redazione editoriale della piattaforma per offrire agli utenti un ulteriore contesto su quel che sta accadendo in Ucraina.

Passando alle novità funzionali, Twitter ha annunciato l’arrivo anche per gli utenti Android di una novità per ora limitata solo a quelli degli iPhone: nello specifico, gli iscritti al programma d’abbonamento Twitter Blue avranno la possibilità di scegliere per l’app, dalle impostazioni, una delle 7 icone personalizzate messe a disposizione (oltre a quella standard, dove più che altro cambia lo sfondo). Sempre gli utenti paganti di Twitter Blue, ora quindi anche su Android, avranno a disposizione quelle icone stagionali che la piattaforma mette ogni tanto a disposizione per celebrare determinate stagioni (seasonal icons), date specifiche o eventi dell’anno.

Infine, Twitter ha confermato d’aver messo a disposizione di tutti gli utenti, sia sul web che nell’app mobile Android / iOS della piattaforma, la funzione che permette di aggiungere avvisi ai contenuti sensibili (foto o video) una tantum tal che, pubblicati i contenuti con questi avvisi (se ne possono mettere anche più d’uno per lo stesso contenuto), gli stessi appariranno sfocati con un alert esplicativo che motiva il perché quel dato contenuto sia stato contrassegnato dal postatore. Per avvalersi della funzione, allegata una foto o un video a un tweet, nel mentre ci si accinge a modificarla, basterà toccare l’icona della bandiera.