Threads, l’app di messaggistica di Instagram, ha debuttato con successo tra gli utenti che vogliono condividere foto, video e status con i loro amici più stretti. Tuttavia, l’app nasconde una trappola: non è possibile cancellare il proprio account a meno di eliminare anche quello di Instagram.

Threads è stata lanciata da Instagram come un’app complementare, che permette di comunicare in modo rapido e semplice con le persone che si seguono nella lista “Amici stretti” (in pratica i Close Friends di Instagram). L’app offre la possibilità di inviare messaggi, foto, video e anche di condividere lo status automaticamente in base alla posizione, all’attività o alla batteria del telefono. L’app ha riscosso un buon interesse tra gli utenti di Instagram, che hanno apprezzato la sua semplicità e la sua focalizzazione sulla privacy.

Tuttavia, molti si sono resi conto che non esiste un’opzione per cancellare il proprio account di Threads, né dalle impostazioni dell’app né dal sito web di Instagram. L’unico modo per disattivare Threads è quello di eliminare completamente il proprio account di Instagram, con tutte le conseguenze del caso.

Questo significa perdere tutti i contenuti pubblicati, i follower, i like e i commenti. Inoltre, non si potrà più accedere a nessuna delle altre app collegate a Instagram, come Boomerang o Layout. Questa scelta è stata criticata da molti utenti, che si sentono ingannati da Instagram e costretti a usare un’app che non possono abbandonare (e che, lato web, è in modalità solo consultazione). Alcuni hanno anche segnalato problemi di sicurezza, come la possibilità che qualcuno possa accedere al proprio account di Threads senza il consenso.

Instagram non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale su questa mancanza, né ha annunciato se intende introdurre una funzione per cancellare l’account di Threads in futuro. Per ora, gli utenti che vogliono provare l’app devono essere consapevoli del rischio che comporta e decidere se vale la pena o meno.