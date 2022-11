Qatar 2022: ecco le iniziative di Google dedicate ai mondiali di calcio

Ascolta questo articolo

Manca sempre meno all’inizio dei mondiali di calcio in Qatar e Google si è fatta trovare pronta con un’articolata serie di iniziative volte a consentire ai suoi users di seguire al meglio le partite dell’importante competizione planetaria del pallone.

Scontato che sarà possibile chiedere ad Assistant qualsivoglia cosa sui mondiali, sugli smartphone si potrà seguire il punteggio live della partita che interessa maggiormente, pinnandone il live tile direttamente sulla Home del proprio device Android based. Avvalendosi di uno smartwatch animato da WearOS (magari lo Hublot Big Bang indossato dagli arbitri dell’evento), si potranno ricevere i promemoria per i match in procinto di iniziare e consultare, nell’applicazione Agenda, il calendario dei vari incontri.

Sui device, TV smart o Chromecast, con Google TV, una nuova riga offrirà, traendoli da varie emittenti (es. Telemundo, Peacock, ITV, ViX) vari contenuti, tra cui anche riepiloghi e highlights.

Nella ricerca di Google, digitando “coppa del mondo” (o “World Cup”), sarà possibile conoscere ogni particolare della competizione, tramite un ordinato sistema a schede, inclusivo delle tab Classifica, Notizie, Panoramica, Partite, Squadre (32 quelle che partecipano alla competizione), e Tabellone. Volendo, si potrà seguire un team in particolare, grazie al pulsante della campanellina, mentre gli appassionati di metriche avranno a disposizione le varie classifiche, i marcatori dei gol, ma non solo.

Chi ama seguire un match in particolare, potrà attenzionare la scheda di una partita specifica e otterrà le statistiche e le probabilità di vittoria che si evolveranno nel corso del match, aggiornandosi di minuto in minuto: ovviamente, nulla è come guardarsi i goal, e in tal senso, grazie alle emittenti (es. BBC, beIN SPORTS) che nei vari paesi seguiranno l’evento, e a FIFA+, sarà possibile guardare i video delle marcature. Gli utenti, poi, potranno divertirsi nel votare i giocatori, ma anche cimentandosi online in un gioco multiplayer in tempo reale grazie al quale, scelta una vera partita e una squadra, si collaborerà con altri giocatori nel fare più goal possibili prima che il match di riferimento si concluda.

In alcuni paesi, poi, non solo sarà possibile seguire i mondiali in diretta su YouTube TV ma, appoggiandosi alla funzione Cerca, si potrà anche individuare quei pub e bar ove passare del tempo in compagnia nel guardare le partite.