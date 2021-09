Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: in arrivo un maschietto!

“It’s a boy!”.

No, non stiamo parlando della Casa di Carta, ma di uno splendido fiocco azzurro che a breve verrà appeso davanti alla porta di casa Ciavarro-Incorvaia.

La modella siciliana infatti, tramite un post pubblicato su Instagram, ha annunciato il sesso del bebè concepito insieme al compagno Paolo Ciavarro, e sarà proprio un maschietto! Per Clizia non è la prima gravidanza, è già mamma di Nina, una bimba di sei anni frutto dell’amore ormai sfiorito tra Clizia e il suo ex marito Francesco Sarcina.

Paolo Ciavarro, trent’anni, diventerà invece padre per la prima volta, e nella foto postata da Clizia su Instagram sembra al settimo cielo mentre bacia il pancione della sua amata.

Per Clizia non è stata una gravidanza semplice

Per i primi mesi della sua seconda gravidanza infatti, l’ex gieffina si sarebbe sentita veramente molto male rispetto alla prima, che era passata molto più serenamente sia per lei sia per la bimba che portava in grembo.

In questi mesi invece Clizia ha documentato i dolori e la sofferenza che la dolce attesa le ha riservato, rendendola un vero inferno.

“Sono stata malissimo, mi alzavo solo per andare in bagno“.

Clizia, Paolo e la storia del loro amore

Clizia ha 40 anni mentre Paolo ne farà 30 a breve.

Lei è una modella e ex moglie del cantante Francesco Sarcina, lui figlio d’arte di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e tra loro era nata un’intesa rivelatasi fin da subito amore, travolgente ma allo stesso tempo molto cauto.

Come spesso accade però gli amori nati all’interno delle mura della casa del GFVip sembrano non essere destinati a durare a lungo, e invece sembra proprio che per Paolo e Clizia questa sia solo una grande menzogna, da quando sono usciti entrambi dalla casa sono sempre stati insieme e, dopo essere andati a convivere, ora la bella notizia di un nuovo arrivo in famiglia non può far altro che confermare il loro travolgente e bellissimo amore.