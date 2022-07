Oggi è la giornata internazionale delle emoticon

Ascolta questo articolo

Le emoticon, le faccine gialle smile e divertenti che troviamo su WhatsApp e nei social network, festeggiano la loro giornata, La ricorrenza è nata dall’idea dall’australiano Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia, un’azienda privata membro votante dell’organismo che decide gli emoji da aggiungere a quelli già esistenti e garantisce la loro compatibilità tra lingue, formati, sistemi operativi e dispositivi di ogni tipo. Nacquero nel 1995 ed erano appena 76: oggi se ne contano più di 3000.

Oggi, se esiste la parola per esprimere un concetto, con ragionevole certezza si può dire che esiste anche l’emoji o gli emoji per farlo. La parola “emoji” si traduce letteralmente dal giapponese come “immagine” (e) e “carattere” (moji). La loro storia moderna inizia nel 1999, quando l’operatore telefonico NTT DOCOMO introdusse una serie di 176 pittogrammi per cellulari e cercapersone con l’intento di rendere più facile la scrittura di messaggi di testo e mail.

Fu creata da un graphic designer giapponese, L’emoticon più famoso, lo smiley, esisteva già da tempo: il marchio era stato registrato nel 1971 dal giornalista francese Franklin Loufrani. L’arrivo degli emoji in occidente si deve però soprattutto ad Apple. Prima li incluse negli iPhone con sistema operativo giapponese per entrare nel mercato locale, poi, nel 2011, li rese parte integrante di iOS5, disponibile in tutto il mondo.

Da poco Meta ha annunciato che si potrà reagire a un messaggio con un’emoji qualsiasi, e non solo con le reaction come su Facebook. Tra le emoji sportive più utilizzate dagli italiani ci sono il pallone da calcio, da basket, da pallavolo, l’atleta che solleva pesi e il nuotatore.

Nel mondo, invece, guidano il calcio, il cricket, il rugby e il baseball, sport molto più diffusi in America. Per quanto riguarda il mangiare, le più usate sono la torta di compleanno, il calice e la bottiglia di spumante. Per l’inizio del prossimo anno sono stati già approvate 31 nuove emoji. Arriveranno, tra gli altri, il cuore rosa, la testa d’alce, l’asino, l’oca, il ventaglio, la medusa e le maracas, le mani che si danno il cinque, sia destra che sinistra.