Novità per gli streaming di Paramount+ e HBO Max

Dopo una breve pausa, si torna a parlare di piattaforme streaming con varo di novità sia per Paramount Plus, che maggiori i suoi piani di abbonamento, che per HBO Max, che cambia nome e guadagna nuovi contenuti.

Partendo da Paramount Plus, facendo seguito alle promesse fatte a inizio anno durante un incontro con gli investitori, arrivano delle rimodulazioni al rialzo, cioè dei rincari. Il piano base passa da 4,99 a 5,99 dollari, mentre il piano Premium non è più scisso in due. In precedenza c”era anche un livello intermedio, cioè un piano Premium senza Showtime, al prezzo di 9,99 dollari. C’era poi un piano premium con Showtime integrato, che costava 11,99 dollari.

Ora invece ci sarà un solo piano premium, con Showtime integrato, e il suo costo sarà di 11,99 dollari. Quindi si sarà obbligati ad avere Showtime optando per il piano premium mentre, non desiderando questa possibilità, occorrerà convergere sul piano base con pubblicità. Per l’occasione, Paramount ha anche comunicato che chiuderà la sua app Showtime visto che, entro fine anno, il suo canale sarà ribattezzato in “Paramount Plus Showtime”.

Anche HBO Max si appresta a un cambiamento. Secondo una mail inviata a queste ore, da oggi HBO Max diventa semplicemente Max e comprenderà pure i contenuti di Discovery+, tra cui gli show casalinghi, di viaggio e culinari cui siamo abituati nel canale dei reality. Un’altra novità è che, per gli abbonati al piano Ultimate (19,99 dollari al mese o $ 199,99 all’anno) vi saranno otto volte più contenuti (film ed episodi) in risoluzione 4K rispetto al vecchio HBO Max. Le informazioni di login e di fatturazione del vecchio HBO Max saranno valide pure per Max, al quale saranno trasferiti “La mia lista”, la cronologia delle visualizzazioni e i profili.

In attesa di capire qualcosa dei prezzi (le registrazioni oggi sono sospese) del nuovo Max, va detto che gli utenti nella maggior parte dei casi non dovranno fare nulla visto che l’app si aggiornerà cambiando in Max mentre solo in qualche caso potrebbe essere necessario scaricare quella nuova dal Play Store e da App Store.