Netflix Tudum: un evento globale che celebra i fan e le storie

Netflix ha celebrato il suo evento globale Tudum il 18 giugno 2023, offrendo ai fan un’anteprima esclusiva dei suoi prossimi contenuti originali. L’evento, che ha preso il nome dal suono che si sente all’inizio di ogni show Netflix, è durato tre ore e ha coinvolto oltre 140 star, creatori e showrunner da tutto il mondo.

Tra le novità più attese, Netflix ha mostrato i trailer delle nuove stagioni di Stranger Things, The Witcher, The Crown, La Casa de Papel e Bridgerton, oltre a svelare i primi dettagli di alcune nuove serie in arrivo, come The Sandman, Cowboy Bebop, Resident Evil e Shadow and Bone. Inoltre, Netflix ha presentato alcuni dei suoi film originali più attesi, come Don’t Look Up, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, Red Notice, con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, The Harder They Fall, con Idris Elba e Regina King, e The Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

L’evento Tudum è stato trasmesso in streaming su YouTube, Twitter e Facebook in 32 lingue e ha raggiunto milioni di spettatori in tutto il mondo. Netflix ha anche organizzato alcune sessioni dedicate ai fan di alcune aree geografiche specifiche, come l’India, la Corea, il Brasile e la Turchia, per mostrare i contenuti locali più popolari.

Inoltre, Netflix ha invitato i fan a interagire con i propri show preferiti attraverso dei quiz online, dei sondaggi e dei giochi. Netflix ha dichiarato di aver voluto creare un evento che celebrasse la passione dei suoi fan per le storie che racconta e che li facesse sentire parte di una comunità globale. L’ex co-CEO di Netflix, Reed Hastings, ha affermato: “Siamo grati ai nostri fan per il loro sostegno e il loro entusiasmo per i nostri contenuti. Con Tudum abbiamo voluto ringraziarli e offrire loro un’esperienza unica e coinvolgente. Speriamo che abbiano apprezzato lo spettacolo e che non vedano l’ora di vedere i nostri prossimi lanci“.

L’evento Tudum è stato accolto positivamente dai fan e dai critici, che hanno elogiato la qualità e la varietà dei contenuti presentati da Netflix. Molti hanno espresso la loro curiosità e il loro interesse per le nuove serie e i nuovi film annunciati da Netflix, mentre altri hanno espresso la loro emozione per il ritorno delle loro serie preferite. Alcuni hanno anche sottolineato come Netflix sia riuscita a creare un evento globale che ha messo in evidenza la sua diversità e la sua capacità di raccontare storie da diverse culture e prospettive. Netflix ha confermato che Tudum sarà un evento annuale e che continuerà a investire nella produzione di contenuti originali di qualità per soddisfare i gusti e le esigenze dei suoi oltre 300 milioni di abbonati nel mondo.