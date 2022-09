Netflix: taglio costi, distribuzioni settimanali, nuovo videogame

Ascolta questo articolo

La grande piattaforma di streaming intrattenitivo Netflix, nelle scorse ore, ha rilasciato un atteso videogame: gran parte dell’attenzione che però ha attirato sui media è dovuto a ben altro, ovvero a indiscrezioni relative all’ipotesi di cambio nella distribuzione dei contenuti e a un presunto piano per ridurre i costi.

La prima novità di Netflix di questo middle week riguarda quanto pubblicato dal Wall Street Journal che, nelle scorse ore, ha pubblicato un articolo per rendicontare i piani della grande N per uscire dalla sua crisi anche tagliando i costi. Per ottenere questo risultato, a livello di programmazione, andrà conferita maggiore attenzione, in particolar modo per l’animazione, ai progetti già messi in cantiere: a livello di nuove assunzioni, il colosso dell’intrattenimento starebbe intenzionato a reclutare giovani talenti, invece di manager affermati, per portare in azienda nuove idee e spendere meno in remunerazioni.

Non mancherebbero, poi, la riduzione delle copie digitali dei propri contenuti, in modo da poter fare a meno di alcuni dei data center di conservazione, e la ottimizzazione delle “infrastrutture disponibili per dismettere quelle che non si utilizzano al massimo della capacità“.

Da una newsletter di Puck News, invece, arriva l’indiscrezione secondo cui Netflix, o meglio il suo CEO Reed Hastings, dopo un’iniziale riluttanza. starebbe considerando seriamente l’ipotesi di abbandonare il sistema di rilascio dei contenuti che attualmente segue la logica del binge release, ovvero del rilasciare tutti gli episodi di una serie in una sola volta, per consentirne una fruizione non-stop. L’idea sarebbe quella di andar anche oltre quanto fatto per la quarta stagione di Stranger Things e Ozark (diffusa in due blocchi), e quindi di puntare su rilasci settimanali che fidelizzino il pubblico per un maggior lasso di tempo.

Infine, secondo TechIT, Netflix ha finalmente rilasciato, su Android e iOS, dopo averlo annunciato nel corso del Geeked Week di inizio anno, il videogame Lucky Luna. Nello specifico, si tratta di un platform a scorrimento verticale senza un pulsante di salto, reso in pixel art, che vede protagonista la piccola Luna che, nell’attraversare rovine magiche, ivi dovrà raccogliere indizi e oggetti che le consentano di dissipare i misteri del suo passato, aggirando gli ostacoli e le trappole mortali che incontrerà lungo il percorso.