Netflix: prezzo degli abbonamenti mensili in aumento

Netflix sta aumentando i prezzi su tutti i suoi piani di streaming, dal 13% al 18%, segnando il suo più grande aumento di prezzo fino ad oggi. CNBC riferisce che il pacchetto più economico, che costava 8 dollari fino al mese scorso, ne costerà 9. Gli altri pacchetti, da 11 e 14 dollari, aumenteranno rispettivamente a 13 e 16 dollari.

I nuovi abbonati saranno soggetti ai prezzi più elevati immediatamente, mentre gli attuali membri Netflix vedranno il nuovo listino dei prezzi entro i prossimi tre mesi, secondo CNBC. Di recente, Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi due pacchetti più costosi nel 2017. “Cambiamo i prezzi di tanto in tanto mentre continuiamo a investire in un grande intrattenimento e migliorando l’esperienza complessiva di Netflix“, ha detto la società in un comunicato alla CNBC.

Netflix e l’aumento dei prezzi: si inizia dagli Stati Uniti

Il gigante dello streaming, che ha sottolineato quanto sia importante la programmazione originale per la sua posizione competitiva, ha speso miliardi di dollari verso i suoi contenuti, e i suoi Originals includono titoli popolari come Orange is new Black, la Casa di Carta e Stranger Things.

Lo scorso ottobre, la società ha annunciato che avrebbe raccolto altri 2 miliardi di dollari per finanziare scopi aziendali generali, che possono includere acquisizioni di contenuti, produzione e sviluppo, investimenti, capitale circolante, e potenziali acquisizioni e transazioni strategiche.

I rapporti sono emersi lo scorso anno anche sul fatto che Netflix stava testando un pacchetto “Ultra” più costoso, ed un altro meno costoso in alcune regioni. Questo aumento di prezzo arriva anche in un momento in cui Netflix riceve una discreta quantità di riconoscimenti sia per le serie che per i film originali. Il nuovo prezzo colpisce gli abbonati statunitensi e decine di paesi dell’America Latina dove la società fattura in dollari USA.