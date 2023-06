Netflix cambia le regole del gioco: ecco come funziona la nuova classificazione dei film e delle serie più viste

Netflix, la piattaforma di streaming più famosa al mondo, ha annunciato una novità che cambierà il modo di misurare il successo dei suoi contenuti originali. Si tratta di un nuovo sistema di classificazione per la top 10 dei film e delle serie più visti, che si basa sul numero di visualizzazioni e non più sul tempo di visualizzazione complessivo.

Cos’è una visualizzazione secondo Netflix? Una visualizzazione, secondo Netflix, è il risultato della divisione del tempo di visualizzazione complessivo per la durata totale del film o della serie. In altre parole, se un utente guarda un film di due ore per un’ora, conta come mezza visualizzazione. Se lo guarda per due ore, conta come una visualizzazione intera. Lo stesso vale per le serie, considerando la durata media degli episodi. Perché questo cambiamento?

Netflix ha spiegato che questo cambiamento ha lo scopo di rendere più equa e accurata la valutazione dell’effettivo successo dei suoi prodotti, tenendo conto della loro diversa durata. In questo modo, un film di due ore non viene penalizzato rispetto a una serie di dieci episodi da un’ora ciascuno, e viceversa. Inoltre, Netflix ha esteso il periodo di riferimento per la classifica da 28 giorni a 91 giorni, per dare più importanza al successo a lungo termine dei suoi contenuti.

Quali sono gli effetti di questo cambiamento? Il nuovo sistema di classificazione ha già portato a qualche sorpresa e ribaltamento nelle classifiche dei film e delle serie più viste su Netflix. Per esempio, Tyler Rake 2 (nome originale Extraction 2), il film d’azione con Chris Hemsworth, ha registrato 88.38 milioni di ore di visualizzazione, che divise per 2.07 ore di durata equivalgono a 43 milioni di visualizzazioni. Questo dato lo colloca al primo posto tra i film in lingua inglese più visti su Netflix nel 2023.

Tra le serie in lingua inglese, invece, la prima stagione di Wednesday, lo spin-off de La famiglia Addams con Jenna Ortega nel ruolo della figlia Mercoledì, ha superato Stranger Things 4 al top della classifica con 67 milioni di visualizzazioni. Altri titoli che hanno beneficiato del nuovo sistema sono Un fantasma in casa (nome originale Ghosts), una commedia britannica che ha dominato la classifica dei film in lingua inglese con 54 milioni di visualizzazioni, e Perfect Match (nome originale The One), una serie sci-fi basata sul bestseller di John Marrs che ha debuttato al secondo posto della classifica della TV in lingua inglese con 46 milioni di visualizzazioni.

Netflix ha dichiarato di voler essere più trasparente su quello che i suoi utenti guardano e apprezzano sulla sua piattaforma, e di continuare a condividere con i creatori e il pubblico dati più dettagliati e specifici per ogni titolo. Tuttavia, il nuovo sistema non permette ancora di sapere quante persone abbiano visto i film e le serie dall’inizio alla fine, né quanti abbonati effettivi abbia Netflix in ogni paese.