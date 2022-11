Meta: rumors su dimissioni di Zuckerberg, piccolo aggiornamento per il Metaverso

Ascolta questo articolo

Dopo la valanga di novità a tutela dei minori, si torna a parlare di Meta, col colosso tecnologico finito al centro dell’attenzione per le ipotesi di dimissione del suo boss, ma anche per un aggiornamento relativo a Meta Horizon.

Nel corso degli anni, Meta ha perso molti importanti dirigenti, tra cui i fondatori di Instagram, e quelli di WhatsApp: di recente, poi, vi è stato l’addio della veterana Sheryl Sandberg, ex COO di Meta, dopo 14 anni di lavoro nel gruppo di Menlo Park: di tanto in tanto, è corsa anche voce che ad abbandonare la barca potrebbe essere lo stesso Mark Zuckerberg, a proposito del quale sono circolate nelle scorse ore nuove voci in merito, nate dopo la pubblicazione di un articolo.

The Leak, una rivista relativamente recente specializzata in scoop, condividendo la confidenza di una fonte interna, ha svelato i piani di Zuckerberg di dimettersi dal ruolo di CEO nel 2023 (senza però che questo vada a impattare sul progetti per il metaverso): l’indiscrezione è giunta in un periodo invero cruciale per l’azienda un tempo nota solo come Facebook, che nelle scorse settimane ha rinunciato al 13% della sua forza lavoro, licenziando 11mila dipendenti. In quel frangente, Mark Zuckerberg si assunse tutte le responsabilità della decisione, spiegando di aver erroneamente ritenuto che l’azienda sarebbe cresciuta ancora come in periodo pandemico, cosa che però non è avvenuto.

Prima ancora, sul finire di Ottobre, altre criticità sono state evidenziate dall’ultima trimestrale di Meta, dalla quale si legge come la divisione che si occupa di Metaverso e visori, la “Reality Labs“, abbia perso quest’anno circa 10 miliardi di dollari, con le previsioni per il 2023 che ipotizzano come tali perdite possano crescere “in modo significativo“. Ciò ha indispettivo non poco gli investitori, come dimostrato dalla lettera aperta indirizzata a Zuckerberg da Brad Gerstner, di Altimeter Capital, un fondo d’investimento che detiene “centinaia di milioni di dollari di azioni Meta“.

Dopo poche ore, in ogni caso, sono arrivate le smentite ufficiali, col portavoce di Meta, Andy Stone, che ha definito il tutto molto semplicemente “falso“. Infine, una piccola novità tecnica, fornita dalla leaker Jane Manchun Wong, secondo cui è stata finalmente aggiornata l’app Meta Horizon, che ora permette di regolare la distanza della fotocamera in-app e di registrare i selfie, sebbene gli avatar siano ancora senza gambe.