Meta: novità per gruppi, utenti. Licenziamenti per traffico account

Meta è di nuovo alle prese con dei licenziamenti, anche se per ragioni un po’ diverse dal solito. Nel contempo, il colosso dei social media ha annunciato due importanti novità, di cui una per gli utenti e una per i gruppi.

Reduce dal licenziamento di 11mila dipendenti, circa il 13% della sua intera forza lavoro, lasciati a casa essendo in esubero rispetto alle meno pressanti esigenze aziendali post-pandemia, Meta, secondo quanto ha reso noto il Wall Street Journal, ha licenziato altri dipendenti, ma anche alcuni addetti esterni alla sicurezza che avevano l’accesso all’intranet di Facebook, a causa di comportamenti scorretti, in ragione dei quali si è anche avviata un’indagine interna su alcuni ex dipendenti.

Nello specifico, in Meta esiste lo strumento Oops che permette, in casi speciali, es. per account di celebrità, partner commerciali, personaggi pubblici, ma anche amici e familiari dei dipendenti, di aiutarli nel recuperare l’accesso al loro account, Facebook o Instagram, associando una mail all’account che hanno interesse a recuperare. Ebbene, sembra che l’uso dello strumento, aumentato notevolmente (50.270 attività nel 2020 vs le 22.000 del 2017), abbia attirato l’attenzione dei piani di alti di Meta, ove si sono resi conto da indagini interne di come alcuni dipendenti e collaboratori esterni prendessero tangenti da hacker e organizzazioni esterne (anche semplicemente di assistenza ai creators, come la McCandless Group) per recuperare gli account, anche se non sono stati rari i casi di personale che abbia aiutato ad “assumere in modo fraudolento il controllo degli account Instagram“.

Passando a più liete notizie, relative alle innovazioni introdotte, Meta ha comunicato che, dal 1° Dicembre, le pagine dei profili degli utenti saranno semplificate, per una pura questione estetica (minor scrolling), venendo private dei campi ove sono introdotti gli indirizzi, gli orientamenti sessuali, le preferenze politiche e religiose, esponendo anche meno dati per una maggior tutela della privacy. Gli utenti, avvisati per tempo, avranno modo, nel caso intendessero conservare queste informazioni, di poter scaricare entro il 1° Dicembre una copia dei dati Facebook inclusiva di queste informazioni.

Infine, è stata rilasciata una novità in favore dei gruppi. Secondo tale miglioria, gli amministratori potranno attivare l’opzione che permetterà a chiunque di farsi moderatore del gruppo, con l’assicurazione che si potrà sempre revocare i moderatori, e che questi ultimi non potranno rimuovere il primo in qualità di admin.