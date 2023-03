Meta migliora i Reels su Facebook con maggiore durata e nuovi strumenti

Ascolta questo articolo

Dopo aver lanciato i Reels su Instagram, Meta li ha portati con successo anche su Facebook e, ora, ha annunciato una serie di novità proprio in relazione a quest’apprezzato strumento ci cui ha rivelato anche alcuni dati.

Nello specifico, in una mail. Meta ha rivelato che nell’ultimo anno le riproduzioni di Reels sono più che raddoppiate e che lo stesso risultato si è ottenuto anche per le ricondivisioni dei Reels, sempre su Instagram e Facebook. Pertanto, con la promessa di implementare in futuro anche altre novità per i creators che creano questo formato, Menlo Park ha diramato il varo di alcune funzionalità in merito. In passato TikTok ha portato da 3 a 10 minuti la durata dei suoi video creativi e la strada dell’allungamento è stata percorsa nei mesi scorsi anche da Instagram con i suoi Reels. Ora, dopo aver visto la relativa resa di questa mossa, Meta ha deciso si introdurre pure su Facebook il supporto ai Reels da 90 secondi.

Passando agli strumenti creativi, mutuando la funzione dei modelli di TikTok, lo scorso anno Meta ha introdotto su Instagram la funzione che permette di usare la medesima struttura di un Reels che si è visto per crearne uno proprio: proprio questa stessa funzione, per la creazione di Reels con i modelli di tendenza, è ora sbarcata anche su Facebook.

Il percorso si è rivelato essere lo stesso anche per un altra funzione. Come noto una delle peculiarità di TikTok è la sincronizzazione dei video con la musica di sottofondo. Ordunque, Meta ha introdotto questa facoltà lo scorso anno su Instagram e ora sta portando la medesima funzione, chiamata “Grooves“, anche su Facebook. Nello specifico si tratta di utilizzare la tecnologia “visual beat” per allineare e sincronizzare i movimenti di un dato video con il ritmo di quella che è la propria musica preferita scelta.

Secondo TechCrunch che ha rendicontato per prima di queste novità, il fatto che Meta le abbia fatte esordire prima su Instagram è spiegabile col fatto che a Menlo Park intendessero in tal modo vedere come funzionavano, prima di estenderle anche su Facebook per organizzare una più completa e organica controffensiva a TikTok.