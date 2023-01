Meta annuncia novità per la crittografia delle chat su Messenger e per lo sport su VR

Ascolta questo articolo

Si prospetta un avvio di settima ricco di novità per Meta, col colosso dei social che ha annunciato iniziative in tema realtà virtuale e di criptazione end-to-end per la piattaforma Messenger, in perenne competizione interna con WhatsApp, anche se nata da una costola di Facebook, di cui era la chat interna.

Principiando dalle novità in tema VR, sul suo blog ufficiale Meta ha svelato un ampliamento della collaborazione con le leghe di NBA e WNBA, in base al quale nell’arena di XTADIUM si potranno guardare, con video di alta qualità, oltre 50 match, alcuni dei quali in VR immersiva a 180 gradi (partendo da Milwaukee Bucks contro Detroit Pistons), assieme a partite della lega WNBA, della NBA G League e della NBA 2K League, con altri contenuti che saranno disponibili in-app, in futuro, disponendo di un abbonamento all’NBA League Pass. Volendo, sarà possibile allestire anche dei video party con gli amici, per tifare assieme la squadra preferita e per sfidarsi in mini-giochi.

All’interno dell’ambiente Meta Horizon Worlds, invece, si potranno riguardare gli highlights dei match, dei contenuti d’archivio e dei riepiloghi. Nelle prossime settimane, poi, nel Meta Avatar Store sarà possibile comprare l’abbigliamento virtuale del proprio team preferito di NBA o WNBA per vestire il proprio avatar, da esibire sul Instagram, Facebook, Messenger e Meta Quest.

In merito alle chat crittografate end-to-end su Messenger arrivano diverse novità annunciate da Mark Zuckerberg in persona. Innanzitutto, sarà possibile impostare per le chat crittografate un tema di chat con a disposizione anche temi sfumati o colori statici. Per le varie chat di gruppo con amici o colleghi sarà possibile impostare le foto del profilo di gruppo: l’utente potrà anche vedere l’assortimento completo delle emoji di reazione e personalizzare il vassoio delle emoji di reazione rapida. Non mancheranno le anteprime dei collegamenti condivisi in chat, per capire ove un link potrebbe portarci prima di cliccarvi sopra. Attivando la funzione di stato attivo, si fornirà agli altri un’info utile per capire quando poterci chiamare mentre, disattivando tale feature, si godrà di maggior privacy. Sarà anche possibile, mediante le bolle, ovvero i cerchietti con le immagini dei contatti, chattare con qualcuno appena ci invierà un messaggio pur trovandoci su altre app.

Nel frattempo, proseguono e si estendono i test per la crittografia end-to-end predefinita: di conseguenza, nei prossimi mesi, sempre più utenti vedranno alcune delle loro chat randomicamente portate al livello della crittografia end-to-end.