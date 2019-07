"Making the cut", Chiara Ferragni è la new entry del talent sulla moda

Chiara Ferragni, la nota influencer che ha tantissimi followers e che su Instagram pubblica spesso post e storie relative al marito Fedez e al piccolo Leo, approda su Amazon Prime Video, la piattaforma digitale del sito e-commerce in cui indossa i panni di un giudice di un talent sulla moda, dal titolo “Making the cut“. Un talent che, nei 200 Paesi in cui il servizio è attivo, arriverà sulla piattaforma nel 2020.

Alla guida del programma vi sono Heidi Klum e Tim Gunn, in un talent dedicato completamente al mondo della moda e arrivato alla 17esima edizione. Uno show molto amato negli Stati Uniti, al punto che, Amazon prime Video per accaparrarselo, ha deciso di usufruire o meglio rubare al format americano Tim Gunn e la conduttrice Heidi Klum.

I partecipanti sono 12 imprenditori del mondo della moda che vengono da ogni parte del mondo e vogliono portare i loro marchi a un livello molto più alto, allo scopo di crescere a livello globale. I vestiti e i look dei vari show si potranno acquistare sul sito di Amazon. Il vincitore del talent avrà l’occasione di portarsi a casa un milione di dollari da investire nel proprio marchio ed espanderlo.

Chiara Ferragni si aggiunge agli altri ospiti e giudici, a cominciare da Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra e Carine Roitfeld, ex editore in chief dell’edizione parigina di Vogue. La presenza della nota influencer italiana è giunta mentre si stanno girando le puntate del talent a Tokyo. Uno show che tocca varie parti del mondo importanti per la moda internazionale e le possibilità che offre.

In un post pubblicato su Instagram insieme agli altri protagonisti del talent, la Ferragni si è detta onorata per questa opportunità: “Sono così onorata di essere uno dei giudici di Making the Cut di Amazon Prime Video presentato da Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che possiate vedere nel 2020 questa competizione di moda dove troverò il miglior nuovo designer […] Questo è lo show che stiamo girando a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano in un ruolo così importante””.