La signora Angela di Mondello diventa influencer: 100 mila follower in meno di 24 ore

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - Onestamente credo fosse prevedibile. La signora Angela, pronunciando quelle frasi durante l'intervista a Mondello, non aveva idea di che cosa si sarebbe scatenato e adesso sta cercando di sfruttare la popolarità del momento. Credo però che questo successo non durerà ancora per molto: prima o poi la gente si stancherà e si dedicherà ad un altro tormentone.