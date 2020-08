Sicilia, "Non cennè coviddi" diventa un videogame

Continua senza sosta l’inarrestabile tormentone “Non c’è n’è coviddi” che sta facendo da colonna sonora a questa particolare estate che stiamo vivendo. Dalla famosa intervista che tutti conosciamo, le parole della signora Angela di Mondello, località balneare di Palermo, hanno fatto rapidamente il giro d’Italia diventando un vero e proprio tormentone.

Con queste parole sono state infatti inventati meme, canzoni e parodie di ogni genere, ma c’è di più perché le parole della signora Angela di Mondello sono diventate anche protagoniste di souvenir, magliette, accendini e portachiavi. Insomma si è creato un vero e proprio merchandising intorno ad una frase che ha pronunciato questa signora palermitana che di certo non si aspettava di ottenere un simile “successo”.

Dopo l’intervista mostrata a “Pomeriggio 5” da Barbara D’Urso, la signora Angela è stata riempita di insulti e polemiche, anche se lei ha ribadito più volte che il senso del suo discorso era un’altro e intendeva dire che in quel periodo a Palermo non c’erano molti contagi.

Tuttavia il tormentone mediatico dell’estate, iniziato a fine Maggio, non ha nessuna intenzione di fermarsi e ha invaso anche il mondo dei videogiochi. Sì perché la Hexaweb.it, una webagency di Paceo in provincia di Trapani, ha pensato bene di sfruttare l’idea di questo tormentone per creare un gioco che desterà sicuramente molto successo.

Il videogame, per adesso esclusivamente per la rete, si chiama “Noncenecovid.it” e consiste in una gara a chi schiaccia più velocemente con il cursore del mouse le diverse forme di Coronavirus che appaiono sullo schermo. A fare da sfondo la meravigliosa spiaggia di Mondello e per ogni click del mouse è possibile sentire le frasi più famose della signora Angela, la bagnante più famosa d’Italia.

Il videogame ideato dalla Hexaweb, è il classico gioco a tempo con tre vite a disposizione quindi semplice e intuitivo da giocare e sicuramentei otterrà molta curiosità.