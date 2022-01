Iliad rivoluziona anche la connettività domestica, con fibra pura a 15.99 euro al mese

Nel mentre il brand risulta coinvolto in voci in merito a un’eventuale fusione delle sue attività italiane con quelle dell’arcinemico Vodafone, il brand delle telecomunicazioni Iliad, a 4 anni dal suo esordio lato mobile nel mercato italiano, ha annunciato la sua seconda rivoluzione telefonica, esordendo anche nelle utenze domestiche con un’offerta in pura fibra, senza costi nascosti.

Dopo aver snocciolato alcuni dati in merito al successo della sua offerta trasparente lato mobile, con 1 italiano su 7 che è in possesso di una SIM Iliad (per un totale di 8 milioni di abbonati), con un tasso di soddisfazione del 97%, anche in ragione del fatto che la celere (risposte mediamente in 22 secondi) assistenza telefonica è totalmente localizzata in Italia, l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha presentato l’offerta per la telefonia domestica del brand, caratterizzata dal 100% di fibra (quindi FTTH, fiber to the home), per accelerare la dismissione dei tratti in rame.

L’offerta in fibra di Iliad porta all’indirizzo dell’utente una connessione pari sino a 700 Mbit/s in upload e a 5 Gbit/s in download (però verso 6 milioni di unità immobiliari, posto che ulteriori 1.4 milioni saranno beneficiate da una comunque ragguardevole velocità di 300 Mbit/s in upload e di 1 Gbit/s in download).

A livello telefonico, nell’offerta, saranno inclusi minuti illimitati verso le numerazioni fisse e mobili italiane mentre, per quello estere, saranno garantite chiamate illimitate verso i numeri fissi di oltre 60 paesi. A garantire il tutto sarà un router sviluppato internamente al 100%, sia quanto ad hardware che quanto a software, garantito per 10 anni di funzionamento onde combattere l’obsolescenza programmata e il proliferare di rifiuti hi-tech, denominato Iliadbox, concesso gratuitamente in comodato d’uso e affiancabile, per assicurare la miglior copertura anche negli ambienti estesi, ad un wi-fi extender (affittabile a 1.99 euro mensili).

L’offerta per la fibra targata Iliad costerà, per sempre, 15.99 euro al mese, “puliti”, senza spese nascoste, per chi è già cliente mobile del brand, mentre, per tutti gli altri che ancora non conoscono questa compagnia telefonica, la quota mensile sarà, con le medesime condizioni, pari a 23.99 euro mensili. Da segnalare, infine, i costi di installazione, una tantum, pari a 39.99 euro.