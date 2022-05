Google introduce diverse novità per aiutare a pianificare le vacanze estive

Ascolta questo articolo

Con l’allentarsi delle restrizioni da coronavirus, Google, che durante la pandemia ha fornito tante novità utili per spostarsi in sicurezza, ha annunciato, tramite il suo blog ufficiale, alcune migliorie che aiuteranno a programmare le proprie vacanze estive.

Si “parte” da Google Voli. Come noto, anche in passato era possibile scoprire il volo più economico (oltre che, ma questo è un altro discorso, quello con minor emissioni di CO2): solo che occorreva precisare una data specifica. Con la novità di oggi, invece, ricorrendo all’opzione “Qualsiasi data“, si riceverà una notifica in mail se, nel range di 3/6 mesi, il sistema rivelerà tariffe più convenienti di quelle abituali (già oggi molto più alte di quelle di appena un mese fa).

In merito alla ricerca degli hotel, la mappa di Google accoglie nuovi livelli di interesse. In particolare, in alto a sinistra nella mappa arrivano le opzioni che permettono di scoprire quali aree (indicate col colore) abbiano più opportunità per visitare la città, trovare luoghi in cui fare acquisti o mangiare.

Nella parte inferiore della mappa della ricerca Hotel, c’è una pillola intervenendo sulla quale si attiva manualmente una funzione ora integrata automaticamente nel sistema di ricerca in questione: quando si va a cercare un hotel o una casa vacanza inserendo nel form una data posizione, il sistema mostrerà un interruttore che, prescelto, permetterà di evidenziare tutte quelle proprietà che siano a una certa distanza (15 o 30 minuti) spostandosi in auto o a piedi. Nel dover partecipare a una conferenza o assistere a una mostra, quindi, l’utente potrà trovare un luogo dove far base che sia più prossimo all’evento che lo interessa.

Sempre nel sito Google Voli, la sezione a sinistra, Esplora, ora si è arricchita della funzione “Esplora i dintorni”, già attiva nel Bel Paese. In questo caso, selezionata una destinazione, nella mappa a destra la si noterà rappresentata da un pallino rosa, sul quale campeggerà il pop-up appunto chiamato “Esplora i dintorni”, toccando il quale verranno visualizzati attorno tutti quei posti distanti qualche ora (indicata) di spostamento in auto.

A scopo di supporto durante la pianificazione, infine, diventa possibile salvare (grazie all’icona del segnalibro) come “preferiti” anche case in affitto od hotel, per poi ritrovare il tutto, quando necessario, nel pannello destro nella piattaforma lato desktop, o nella scheda Salvati lato mobile.