Facebook rimuove 3,2 miliardi di profili fake. Profili eliminati anche su Instagram

Facebook ha pubblicato il Trasparency Report di Novembre 2019 con il quale elenca e spiega tutte le azioni messe in campo a tutela degli utenti nell’ultimo periodo. Sulla base degli algoritmi elaborati a Menlo Park, l’azienda ha stilato una serie di report sulle varie violazioni del regolamento della piattaforma che hanno permesso di avere una panoramica precisa del numero e della gravità dei casi.

Sono 3,2 miliardi i profili fake eliminati in conseguenza alle ultime analisi. Le motivazioni sono le più varie ma tra tutte spicca il riferimento ad organizzazioni terroristiche e la pubblicazione di contenuti violenti. Ben 11,6 milioni di profili riguardavano nudità e sfruttamento sessuale di minori, mentre 2,5 milioni trattavano di autolesionismo e suicidio. Numeri importanti anche su Instagram dove, per le stesse motivazioni, sono stati eliminati rispettivamente 754 e 845 account. 4,4 milioni di account Facebook trattavano di vendita di droghe e 2,3 di armi (1,5 milioni e 58.600 su Instagram)

Misure preventive

Il controllo di Facebook è avvenuto grazie ad una serie di algoritmi che l’azienda ha messo a punto per scovare i profili che non rispettano gli standard della community. Questo vuol dire che la valutazione e l’eliminazione dei profili è avvenuta in modo autonomo da parte di Facebook prima ancora che gli utenti segnalassero i contenuti vietati. Questo, specificano i vertici del social blu, è un grande passo avanti nell’evoluzione della piattaforma che potrà diventare sempre più sicura per gli utenti. Il report specifica inoltre che molte migliorie si stanno apportando agli algoritmi e i calcoli di Menlo Park saranno sempre più precisi in modo da non penalizzare profili leciti erroneamente.

Instagram

La grande novità del Trasparency Report appena pubblicato è l’aggiunta di Instagram al controllo automatico degli algoritmi. Questo si è reso necessario vista l’ascesa del social negli ultimi anni ed ha permesso di pubblicare ed analizzare importanti dati sull’utilizzo lecito e non della piattaforma.

Quello che si evince da report però è anche una netta tendenza in aumento dei contenuti e dei profili non in linea con gli standard della communiti. I profili cancellati nel periodo descritto sono oltre il doppio rispetto allo scorso anno, segno che gli algoritmi di controllo avranno sempre un gran da fare.