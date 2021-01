Facebook: Our Story sparisce dalle Pagine, scoperte 4 estensioni ruba dati

Il noto social network Facebook, riprendendosi la visibilità momentaneamente persa a causa dei numerosi annunci del CES 2021, ha avvisato dell’arrivo di un nuovo e importante update per le Pagine e, nel contempo, di fare attenzione ad alcune estensioni per Chrome (da disinstallare nel caso fossero in uso).

La prima novità in salsa social, comunicata ufficialmente da Facebook, riguarda le Pagine con un avviso che, secondo Andrew Hutchinson di Social Media Today, è stato spedito ai relativi gestori, per avvisarli che, dal 28 Febbraio, sparirà il riquadro “Our Story”. Quest’ultimo, introdotto nel 2017 all’interno della sezione “Informazioni” (About), permetteva alle imprese e ai marchi di raccontare un po’ il perché della loro attività, e di fornirne un dietro le quinte in grado di fidelizzare i follower / clienti.

Con la modifica in questione, che secondo alcuni potrebbe essere propedeutica al varo di un nuovo layout per le Pagine (che hanno già perso il contatore dei Mi Piace), le informazioni contenuti in “Our Story” andranno spostate nella sezione “Informazioni aggiuntive”, con la parte eccedente del testo concessa alla visione previo click sulla voce “Ulteriori informazioni” (See more) o su un apposito prompt.

Per eseguire lo spostamento delle informazioni in questione, occorrerà procedere manualmente, tramite il link annesso all’avviso attualmente in ricezione, o passando per un’apposita sequenza di brevi step (“Impostazioni”> “Informazioni sulla pagina”> “Ulteriori informazioni”).

Infine, una novità comunicata da Facebook Irlanda e da Facebook Inc, che hanno reso noto d’aver depositato una denuncia contro due sviluppatori portoghesi, responsabili di aver caricato sullo store dei plug-in di Chrome 4 estensioni (tra cui Web for Instagram plus DM, Emoji keyboard, Blue Messenger, Green Messenger) che funzionano come spyware, procedendo a dragare, senza autorizzazione, i dati personali degli utenti del social (es. età, sesso, situazione sentimentale), a scopo di profilazione pubblicitaria.

Google ha già rimosso la quasi totalità delle estensioni in oggetto (nel momento in cui scriviamo risulta online ancora “Emoji Keyboard”), che però potrebbero ancora essere installate inavvertitamente assieme ad altri programmi, o tramite allegati email.