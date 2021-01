Facebook: aggiornamento per Pagine e Messenger Windows

Messe da parte, per ora, le polemiche di inizio anno, Facebook, colosso internettiano delle interazioni digitali, si è subito cimentato in un nuovo round di aggiornamenti, tra cui uno dedicato alle Pagine, ed uno alla sua ex chat interna, ora Messenger indipendente.

In un comunicato ufficiale, Menlo Park ha reso noto l’avvio del roll-out, che si completerà nel corso dei prossimi mesi, per le nuove Facebook Pages, ovvero le Pagine messe a disposizione delle personalità, dei personaggi pubblici, e dei creators che condividono contenuti. Grazie a quanto previsto, sarà possibile un più agevole switch tra profilo personale e Pagina, con quest’ultima che beneficerà di un restyling che renderà più semplice all’utente gestire e trovare quello che è sulla propria Pagina.

Quest’ultima perderà il contatore dei like, con maggiore attenzione che sarà data a quello dei followers, scelto quale sistema per farsi un’idea più attendibile sulla propria base degli utenti, tenendo conto di chi è disposto a ricevere gli aggiornamenti della Pagina. All’interno della stessa, sarà conferito un posto di rilievo ai commenti dei followers mentre, più in basso, apparirà un Feed personalizzato, con quale coinvolgere gli utenti, informarsi sulle ultime tendenze, o sulle notizie di rilievo, con cui interagire con i colleghi, o vedersi suggerire altre Pagine da seguire.

In merito agli amministratori delle Pagine, questi ultimi potranno gestire in modo più granulare i permessi, divisi per aree (pubblicità, statistiche, attività e commenti, messaggi, etc), conferendo differenti livelli di accesso alle sezioni della Pagina. Onde perfezionare il supporto verso i followers, sarà introdotta, al pari di Instagram, una sezione di domande e risposte (Q&A), in cui le risposte di chi gestisce la pagina, mantenute pubbliche, resteranno a disposizione per future consultazioni informative.

Anche la moderazione delle Pagine beneficerà del roll-out di aggiornamenti attivato via server, visto l’arrivo di nuovi filtri, per individuare i contenuti sessuali, di incitamento all’odio, di discriminazione razziale o di spam, con un maggior discrimine verso i profili inautentici ottenuto da un’incrementata enfatizzazione della “verifica” (la spunta), che permetterà di distinguere “post e commenti da pagine e profili autentici“.

Passando alla propria messaggistica ufficiale, Facebook ha reso noto l’avvio di un aggiornamento anche per Messenger stabile e beta per Windows, in ragione del quale vi sarà una miglior integrazione col sito facebook.com: in tal modo, aperta in background l’app, settata debitamente su di essa l’opzione ad hoc nelle impostazioni (“Abilita le integrazioni da web ad app per computer”), la notifica audio relativa all’arrivo di nuovi messaggi verrà recapitata una sola volta, appunto sull’app.