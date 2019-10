Facebook: novità per interfaccia web, Pagine, Gruppi, Notizie e PS4

Quello in corso si avvia ad essere un fine mese ricco di novità per Facebook che, già in procinto (secondo il Wall Street Journal) di lanciare una sezione di notizie tratte da fonti fidate quale strategia per combattere le fake news, ha comunque avviato il rilascio di novità sperimentali per la versione web based, per le Pagine, i Gruppi, al netto di una piccola perdita, stante la fine della collaborazione con Sony.

La prima novità di Facebook, oggetto del breve recap in questione, riguarda la sua interfaccia web, raggiungibile da browser (per ora solo nella versione da PC), destinataria di un completo restyling, epocale come quello che ha coinvolto Messenger, contrassegnato da un nuovo layout in cui spiccano nuove schede, e gli elementi appaiono riposizionati con più spazio intorno (con un risultato che, però, appare migliore sui display piccoli che a schermo intero sui monitor più grandi). In più, è presente anche la possibilità di abbandonare l’interfaccia bianca per passare a un più riposante, nelle ore serali, dark theme: al momento, per appurare l’eventuale coinvolgimento nel test, è sufficiente riscontrare la comparsa, appena giunti sull’indirizzo di Facebook, di un pop-up che invita a testare la nuova interfaccia.

Da Testing Catalog, invece, è giunta notizia che in alcuni paesi, tra cui la Germania, è in corso roll-out una serie di innovazioni per la sezione Pagine dell’app Facebook, forse a disposizione di tutti gli utenti o solo dei proprietari delle stesse: tra queste migliorie vi è un nuovo design per le schede Home e Impostazioni, ma anche per la sezione “Feed di notizie di Pagine” che, in più, ha una procedura guidata in 3 fasi, al termine della quale è possibile selezionare le fonti delle notizie.

Anche lo spin-off “Gestore di Pagine”, presente nel Play Store di Android, è stato aggiornato con la messa a disposizione a favore di più utenti di alcune implementazioni, tra cui un pop-up di benvenuto che, dopo la premessa che nulla cambierà per i visitatori di una Pagina, presenta alcuni strumenti per chi la gestisce, con l’intento di separare il tempo di navigazione personale (nel quale è possibile seguire altre Pagine per trarre ispirazione) da quello di lavoro (che prevede di seguire alcune Pagine per tenersi al corrente degli sviluppi del proprio settore).

Sino ad oggi, gli annunci pubblicitari, con post in cui un’immagine è accompagnata da un titolo ed una descrizione, oltre che dalla dicitura “sponsorizzato”, erano relegati al NewsFeed, che però – in tal senso – si è fatto sempre più affollato. Per guadagnare ai brand nuova visibilità, quindi, Facebook potrebbe presto introdurre tali annunci anche nella sezione dei gruppi ove compare il Feed con gli aggiornamenti dai gruppi cui si è iscritti: tale proposito, per altro confermato ufficialmente dal product manager del social, Melisa Tokmak, è stato anticipato da una modifica dell’Ads Manager che, per ora, a pochi partner selezionati, permette di pubblicare anche nella nuova location il vecchio formato di inserzioni pubblicitarie.

Intanto, scaduto il vecchio contratto (con Facebook già al lavoro su quello nuovo), Sony ha ufficializzato la momentanea cessazione dell’integrazione tra PS4 e social in blu: gli utenti non potranno quindi associare i rispettivi account, per aggiungere dal social gli amici e per instradare su quest’ultimo, a mo’ di condivisioni, i video, le foto, o i trofei vinti.