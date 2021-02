Facebook: mano dura sulle fake news contro i vaccini, novità per la sicurezza su Messenger

In occasione dell’ultima trimestrale del 2020, chiusa lo scorso 31 Dicembre, Facebook, che ha da poco celebrato i 17 anni di attività, essendo nata il 4 febbraio 2004 ad opera di alcuni compagni d’università (tra cui Mark Zuckerberg) con un investimento iniziale di appena mille dollari, ha reso noto di aver incrementato del 33% i propri ricavi totali, portandoli a 28,07 miliardi di dollari (quasi tutti frutto di pubblicità). Quale miglior occasione per festeggiare tale record, e i circa 2.8 miliardi di utenti raggiunti, se non quello di concedersi diverse novità?

Da sempre piuttosto attiva nel fronteggiare la disinformazione, una vera piaga per gli utenti che frequentano i social anche per tenersi informati e formare le loro opinioni, Facebook già lo scorso Dicembre aveva assicurato la mano dura contro le affermazioni, smentite dalle autorità sanitarie e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, a proposito del coronavirus. Ora, dopo che il comitato di vigilanza indipendente Oversight Board ha valutato come “inadeguatamente vaghe” le regole del social contro la disinformazione sulla salute, a Menlo Park han deciso di andare oltre il declassamento delle notizie fuorvianti o false sui vaccini, allargando il novero delle fattispecie in cui i post saranno rimossi.

Nel caso specifico, non saranno tollerate affermazioni del tipo che il coronavirus sia stato creato dall’uomo, che vaccinarsi sia più deleterio che ammalarsi, che il vaccino possa causare autismo, che non prevenga dal contrarre il Covid-19, che i vaccini possano essere pericolosi o tossici, etc. La misura annunciata, valevole per account, gruppi, e Pagine, in caso di reiterate violazioni, comporterà la rimozione del reo dalla piattaforma.

In tema di ricerca, su Facebook le ricerche di notizie sul coronavirus e i relativi vaccini saranno meglio filtrate e arricchite con informazioni provenienti da fonti certificate ed affidabili, con anche rimandi al Centro informazioni COVID-19 disponibile nella piattaforma e, secondo il portale indiano Republic TV, la possibilità offerta “ai propri utenti di iscriversi al vaccino direttamente dal loro portale o tramite Instagram“. Instagram, d’altro canto, non starà a guardare, e renderà più difficile imbattersi in profili che, per esempio, scoraggino gli altri dal farsi vaccinare.

In occasione del Safer Internet Day 2021, dal proprio blog ufficiale (messengernews.fb.com), Messenger di Facebook ha ricordato gli strumenti già a disposizione degli utenti per curare la propria sicurezza e, nel contempo, ha anticipato d’essere a lavoro per semplificate (es. con una selezione multipla) il blocco degli utenti indesiderati e sospetti, per maggiori opzioni nella gestione dei messaggi, e su metodi che consentano di fornire un feedback più completo nella segnalazione dei messaggi contenenti molestie o veicolo di abusi.