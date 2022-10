Facebook Communities Summit 2022: ufficiali le novità per i gruppi

Ascolta questo articolo

Nel corso del Facebook Communities Summit 2022, Meta, reduce dalla brutta notizia del dover vendere la piattaforma di GIF animate comprata nel 2020, ha annunciato diverse novità per i propri gruppi, ritenuti importanti dalla piattaforma leader nei social, anche a fronte di statistiche secondo le quali “la maggior parte degli utenti di Facebook ora è membro di almeno 15 gruppi“.

Secondo quanto riferito anche via blog ufficiale “About”, presto i membri di un gruppo potranno condividerne un evento pubblico nelle Storie di Instagram quale mezzo per attirare nuovi utenti in quella data comunità. Nei gruppi, tra l’altro, arrivano anche i Meta Reels, che confermano l’interesse di Menlo Park a estenderne la visualizzazione in ogni superficie possibile. In ciascun gruppo, la sezione “Chi sono” è oggetto di alcuni test in merito a opzioni per evidenziare meglio alla comunità le info rilevanti di una data persona, compresa la disponibilità alla messaggistica privata via apposito indicatore.

Una funzione che ricorda molto i canali delle applicazioni di messaggistica potrebbe arrivare anche nei gruppi, visto che Meta vi sta tesando la possibilità, per i moderatori e gli amministratori, di attivare delle chat a sola visualizzazione utili per inviare a tutti un messaggio senza poi doversi occupare del rispondervi.

Nei Gruppi, Meta ritiene che sia molto importante il fattore del coinvolgimento. Per incentivarlo, sta studiando un modo per evidenziare quei membri che contribuiscono maggiormente (ad esempio quando forniscono “suggerimenti utili condivisi da altri membri su nuove funzionalità, giochi e personaggi“): costoro matureranno punti e badge, che potranno posizionare sui propri profili e, in tal modo, gli amministratori saranno agevolati nel poterli selezionare per determinati ruoli.

All’interno del tool per amministratori “Admin Assist” Meta sta testando una nuova impostazione: quest’ultima, attivata, permetterà di rimuovere in automatico quei post contenenti informazioni che, secondo i fact-checker di terze parti di Meta, siano state giudicate false.