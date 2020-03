Facebook: attiva la funzionalità per trasferire foto e video su altre piattaforme

In seguito all’approvazione della normativa GDPR sul suolo europeo, il noto social network Facebook annunciò nel Dicembre del 2019, di aver aderito al DTP, Data Transfer Project, che – con l’adesione anche di Twitter, Apple, e Microsoft, si proponeva di “liberare” i dati degli utenti, concedendo loro maggior controllo sugli stessi, sì che avrebbero potuto scaricarli e trasferirli con estrema facilità.

Tale adesione diede vita ad un tool del social, per il trasferimento degli elementi multimediali, foto e video, in esso caricati, sinora testato in Irlanda con ottimi risultati tanto che, facendo seguito al timing fissato un anno fa, relativo all’estensione di tal feature anche in altri paesi e ad altri utenti entro la prima metà del 2020, la novità in oggetto è stata ufficialmente portata anche nella parte continentale del continente europeo, beneficiando in queste ore anche gli utenti italiani.

Per sfruttare la nuova opportunità, di trasferire video e foto social presso altre piattaforme, è sufficiente portarsi nella sezione “Le tue informazioni su Facebook”, accessibile dalle impostazioni, celate nel menu posto in alto a destra dopo l’icona del punto di domanda. Giunti nella nuova destinazione, comunque raggiungibile anche incollando nella barra degli indirizzi del browser l’url facebook.com/settings?tab=your_facebook_information, soffermandosi sulla seconda voce dell’elenco, “Trasferisci una copia delle foto e dei tuoi video“, si accederà ad una successiva finestra destinata alle interazioni con i propri dati.

In essa, accanto al reminder relativo alla possibilità di scaricare una copia locale delle proprie informazioni, è posto il selettore che richiede di scegliere quale sia la destinazione del trasferimento che avrà per oggetto le foto ed i video depositati su Facebook nel corso del tempo.

Ad oggi, la funzione in oggetto esibisce qualche limitazione, posto che non è possibile trasferire (in realtà copiare) nel contempo foto e video (ma solo l’uno o l’altro in ogni singola sessione) e che, ad oggi, l’unica destinazione possibile è Google Foto. In compenso, nella destinazione (una volta concesso a Facebook le autorizzazioni del caso), i file giunti appariranno comodamente ordinati e suddivisi per album, esattamente com’era in origine presso il social in blu.