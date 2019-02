E-commerce non convenzionali: uno spedisce feci a casa di amici, o nemici, per scherzo

A chi non è passato per la testa di volersi vendicare di qualcuno che ci ha fatto un torto, o semplicemente di fare uno scherzo, facendo arrivare alla persona odiata un escremento? L’ inventore di questa idea non poteva che essere l’artista italiano Piero Manzoni, che fece tanto parlare con la sua ‘Me..a d’artista‘, 90 scatolette di latta ben sigillate e messe in vendita. Una di queste addirittura fu venduta da Christie’s (ove di solito si vende ben altro) nel 2012. per circa 120mila euro e, attualmente, vengono conservate in varie collezioni d’arte.

Se non ci credete ancora, tutto ciò è pura realtà. Infatti, sul sito Shitexpress, si possono ordinare escrementi e spedirli a chi si vuole, e ad un prezzo abbastanza contenuto. Inoltre, su Shitexpress l’ordine è semplice e veloce. Una volta entrati nel sito, viene data la possibilità di scegliere l’animale a cui appartiene l’escremento, che si tratti di una mucca piuttosto che di un cavallo. Al cliente la scelta!

Successivamente, si può scegliere come fare confezionare ciò che si è appena acquistato. I pacchi disponibili sono tanti e ci si può destreggiare tra pacchi a forma di smile, di torta di compleanno, oppure di cuore o pacco natalizio.

E cosa succede al malcapitato di turno? Qui viene il bello! A lui viene spedita a casa una scatola plastificata contenente circa 250 grammi di escrementi con la scritta: “Ho ricevuto una cacca, ora cosa faccio?”. Per il mittente, invece, le opzioni sono due. O si esce dall’anonimato, aggiungendo al pacco regalo un bigliettino dove ci si sfoga per il torto subito, o lo si fa recapitare senza nulla, e tutto per il modico prezzo di euro 12.95 con spedizione inclusa.

Il servizio funziona in tutto il mondo, e si può pagare con BitCoin o con una carta prepagata PayPal. Il sito è molto popolare negli Stati Uniti: infatti, sono in pole position in questa classifica a base di scherzi di letame.