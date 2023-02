Donald Trump è stato riammesso su Facebook e Instagram

Ascolta questo articolo

Nei mesi scorsi, Donald Trump è stato riammesso su Twitter, anche se non vi ha ancora pubblicato alcun contenuto visto che ha in essere un contratto in esclusiva col suo social, Truth. Nelle scorse ore, invece, il miliardario repubblicano ha ottenuto il via libera per tornare anche sulle piattaforme di Meta, essendogli stati riattivato gli account su Facebook e Instagram.

Il 6 Gennaio 2021, quando i suoi sostenitori assaltarono negli USA il Campidoglio (Capitol Hill), che è la locale sede del governo, Trump elogiò pubblicamente i suoi fan ribelli, che si cimentarono in un qualcosa di simile a un tentativo di golpe. Ne conseguì che i principali social, e Meta tessa, ne sospesero gli account. Per le piattaforme di Menlo Park, la sospensione doveva durare 24 ore, e poi venne estesa a tempo indefinito, sollevando anche le polemiche del suo consiglio di vigilanza, Oversight Board.

La pena venne poi ridotta ad almeno 2 anni di sospensione, che successiva rivalutazione del caso. Da qualche settimana era già noto che Meta avrebbe riconsiderato la posizione di Trump, per riammetterlo e ciò è appena stato fatto, con l’ex presidente USA che, come richiesto dallo staff per la sua attuale campagna elettorale, si è visto riattivare gli account che aveva su Instagram e Facebook.

Nel frattempo, Meta, che ha motivato il provvedimento recente con l’esigenza di non intralciare, specie in occasione delle elezioni, il “dibattito aperto e il libero flusso di idee“, ha varato delle regole per impedire che certi comportamenti si ripetano, posto che “ciò non significa che non ci siano limiti a ciò che le persone possono dire sulla nostra piattaforma”.

In particolare, nel caso si pubblichi un contenuto che non viola le sue regole, ma che potrebbe indurre in comportamenti violenti, si procederà col bloccare all’autore dei contenuti l’accesso agli strumenti pubblicitari e a limitarne il post che, però, non verrà rimosso e sarà quindi raggiungibile a patto di conoscerne il collegamento, all’insegna di un qualcosa ce ricorda molto il nascondere la polvere sotto al tappeto per poter asserire che la casa sia pulita.