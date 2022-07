Con Unmentioning, Twitter ora permette di lasciare le conversazioni

Ascolta questo articolo

Twitter è ancora scossa dalla decisione di Elon Musk di recedere dall’accordo per l’acquisto della piattaforma: a quanto pare, si andrà a uno scontro legale presso una Corte del Delaware, con diversi esiti possibili. Ciò non ha fermato la tran tran quotidiano di miglioramenti previsti dal team del canarino azzurro che, nelle scorse ore, via account ufficiale, ha annunciato un’attesa novità.

Da tempo Twitter è impegnata nel migliorare la sicurezza dei suoi utenti, basti pensare alla possibilità di cancellare tweet obsoleti dai siti web che li visualizzavano, o alla funzione per stabilire chi possa rispondere a un tweet. A Settembre, con estensione numerica a Febbraio, è partito il test di una modalità sicurezza che, via algoritmi, va a bloccare, in base alle interazioni, gli account che si cimentano in comportamenti d’abuso. Ora, a tali funzioni, se n’è aggiunta una che mira a prevenire attenzioni indesiderate.

La nuova funzione, chiamata “Unmentioning” (Non menzionarmi), era stata ipotizzata dalla stessa piattaforma in quel di Giugno dall’ingegnere per la privacy del canarino azzurro, tal Dominic Camozzi. All’epoca, vi era per lo più un concept funzionale della soluzione in questione che, poi, ha incominciato a essere testata lo scorso Aprile: ora, conclusi i test, ne è stata annunciata la messa a disposizione per tutti, su qualsiasi dispositivo, permettendo anche di comprenderne al meglio il funzionamento,

In sostanza, Unmentioning rimuove il tag della menzione al proprio account presente in una discussione: in tal modo il nickname rimarrà, ma sarà visualizzato in modo diverso, e nessuna notifica di abbandono della discussione sarà inviata a chicchessia. Una volta rimosso tale tag, magari perché la discussione non interessa (più), genera troppe notifiche, o è offensiva, si smetteranno di ricevere le relative notifiche, e nessuno potrà più riaggiungerci al thread che abbiamo abbandonato.

Twitter, a tal proposito, è stata piuttosto chiara nel ribadire che, dopo essersi avvalsi dell’Unmentioning, non sarà possibile annullare l’operazione e/o rientrare nel thread abbandonato: nel caso si voglia comunque usare questa potente soluzione per garantirsi un po’ di tranquillità dal “rumore” digitale, è sufficiente recarsi nella scheda “Menzioni” o avvalersi del menu a comparsa che appare toccando l’icona dei tre puntini nei pressi di qualsiasi tweet.