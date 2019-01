Collections#2-5: 2.2 miliardi di username e password hackerati in un archivio online da 845 GB

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Pensavo quasi che niente sarebbe stato peggio, quanto a sicurezza informatica, di Collection#1 e, invece, mi ero sbagliato e non di poco: 845 GB di username e passwod, liberamente circolanti in internet, sono una mostruosità incredibile. Per fortuna, l'archivio è stato scoperto piuttosto in fretta anche se, ormai, difficilmente qualcosa potrà frenare gli hacker dal passarselo di mano in mano: è bene, quindi, controllare il proprio coinvolgimento nel nuovo data breach, e regolarsi di conseguenza.