Amazon vende a rate anche in Italia: ecco tutti i dettagli

Una delle novità più ricercate dagli utenti può sbarcare sul noto sito di commercio elettronico in Italia. Amazon infatti sta cercando di investire molto nel nostro paese e, dopo aver aperto alcune filiali in Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e, in futuro, in Puglia, sembra decisa ad accettare anche i pagamenti a rate.

Al momento, da parte di Amazon non c’è ancora nessuna notizia ufficiale in merito, ma alcuni utenti, con alcuni screen che circolano sulla rete, mostrano di poter suddividere il loro acquisto a rate. Poiché si tratta ancora di una feature da testare, non tutti coloro che sono iscritti su Amazon vedono questa opzione.

Amazon decide di aprire ai pagamenti a rate

Come possiamo vedere sul sito di “HDBlog”, un utente ha visto questa opzione mentre desiderava acquistare uno smartphone Realme X2. Il prezzo pieno di 329,90 euro è possibile dividerlo in cinque rate da 65,98 euro ciascuno. Ovviamente, per avere questa opzione bisogna scegliere il venduto e spedito da Amazon.

L’opzione diventa ancora più utile poiché, almeno per questo acquisto, non vengono applicati interessi o altre spese e non ci sono costi extra. Sono accettate le carte di credito e di debito internazionali più famose, come Visa, MasterCard, e American Express.

L’importo residuo verrà addebitato in automatico sul metodo di pagamento scelto in rate mensili di uguale importo ogni trenta giorni dalla data di spedizione del prodotto (esempio: se il prodotto viene spedito il 22 di gennaio, la successiva rata sarà quella del 21 febbraio). Le carte prepagate non vengono accettate per la suddivisione a rate e, quindi, la PostePay standard (cioè quella gialla) viene rifiutata per questo metodo di pagamento.

Per il momento, di questo pagamento a rate si conoscono solamente questi dettagli, ma sicuramente nelle prossime settimane Amazon rilascerà un comunicato che ci deluciderà su questa nuova feature.