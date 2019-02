Amazon: inizia il servizio di "lista nozze". Scopriamo come funziona

Amazon (già impegnata anche con le televendite) ha deciso, considerando la grande espansione dell’e-commerce, di puntare su un esclusivo servizio di “Lista Nozze Amazon”. Quando una coppia si accinge a pronunciare il fatidico “sì”, deve risolvere i normali problemi legati ai regali di nozze che, spesso, viene risolto creando una lista nozze. Il problema delle classiche liste nozze è che spesso gli sposi scelgono la lista dei regali desiderati all’interno di una “catena di negozi”, ed è difficile poter introdurre oggetti di varia natura (elettronica, arredamento, decorazioni, e molto altro) a meno che non si faccia la scelta di effettuare una lista nozze in più negozi.

Amazon ha deciso di risolvere questo problema, poiché sul loro portale sono in vendita moltissimi oggetti di natura completamente diversa tra loro. Da febbraio 2019 sul sito Amazon è possibile creare la lista nozze direttamente online: nella lista nozze potrà essere inserito qualunque prodotto in vendita su Amazon. Con questa nuova “lista nozze Amazon” si potrà avere un’unica lista nozze in cui saranno presenti regali di diverse tipologie, e sarà inoltre possibile personalizzare la lista tenendo traccia dei regali ricevuti.

Il funzionamento

Creare una lista nozze su Amazon è semplicissima: bastano pochi semplici passi. Il primo passo è registrarsi gratuitamente su Amazon, dopodiché si potrà accedere con il proprio account attraverso il sito o l’app. A questo punto, basterà cliccare nella sezione “crea la tua lista“. Una volta creata la lista, basterà dargli un nome ed aggiungere degli elementi personalizzati come la foto, il luogo, e la data del matrimonio.

Dopodiché sarà sufficiente navigare nel sito Amazon, ed una volta trovato l’articolo desiderato basterà cliccare su “aggiungi alla lista nozze“. Una volta completata la lista nozze, non resta altro che condividerla.

Condividere la lista nozze sarà estremamente facile: basterà inviarla tramite e-mail ai propri amici ed invitati, oppure è possibile inviarla tramite social o anche inviarla a tutti gli invitati mediante un link personalizzato che porterà direttamente alla lista nozze in oggetto.

Per tutti coloro che sono indecisi su quali prodotti inserire nella lista nozze, è presente una sezione aiuto in cui, cliccando sulla voce “regali più popolari per i matrimoni” oppure su ” categorie speciali in evidenza“, si accederà rapidamente a tutto ciò che viene generalmente introdotto nella lista nozze, come servizi da tavola, decorazioni per interni, tessili per la casa, arredamenti, e strumenti elettronici di varia natura.

I vantaggi della lista nozze su Amazon rispetto ai tradizionali negozi

Decidendo di utilizzare la lista nozze su Amazon, si ha la possibilità di modificare la stessa tutte le volte che si vuole, e si ha inoltre l’imbarazzo della scelta, vista la vastità di prodotti in vendita. In ogni momento, gli sposi potranno decidere di aggiungere o rimuovere oggetti dalla lista nozze. Inoltre, attraverso l’e-commerce rimarrà traccia di chi ha acquistato e cosa, in modo tale da non dimenticare nessuno nei ringraziamenti.

Un altro vantaggio molto importante è rappresentato dal fatto che tutti (amici e parenti), anche se lontani, possono avere accesso liberamente alla lista nozze in qualunque parte del mondo si trovino. Inoltre, è risaputo che i prodotti venduti online hanno generalmente un prezzo inferiore rispetto a quelli dei negozi (ne sono un esempio gli elettrodomestici). In questo modo, anche gli invitati potranno risparmiare, considerando anche che quasi sempre Amazon vende con la spedizione gratuita. Un’altra chicca di questa innovativa lista nozze eè la possibilità per gli sposi di inserire foto, frasi, o commenti, attraverso i quali evidenziare ciò che desiderano di più e ciò che desiderano meno. Questo innovativo servizio si aggiunge al servizio “lista dei desideri” ed a quello di “lista nascita“.