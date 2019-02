Amazon punterà sulle televendite? Secondo TechCrunch sì, e ci starebbe già provando

Amazon è, senza ombra di dubbio, una tra le aziende più note che operano nel campo del commercio digitale (chiamato anche e-commerce). La semplicità di utilizzo del sito e il grande catalogo messo a disposizione dell’utente sono solo alcuni dei fattori che hanno permesso il conseguimento di un traguardo così elevato. Nonostante tutto un’azienda, in quanto tale, deve sempre trovare nuovi mezzi per incrementare i propri profitti.

Non è un caso che, proprio al fine di rafforzare il suo settore di competenza, Amazon tenti nuove strade che, in un certo senso, non sarebbero facilmente prevedibili. Chi avrebbe mai detto, infatti, che Amazon potrebbe seriamente sbarcare nel settore delle televendite?

Secondo TechCrunch, Amazon sta testando il servizio ‘Amazon Live’

Non si tratta, infatti, di pure indiscrezioni, in quanto il colosso di Seattle starebbe testando un nuovo servizio chiamato Amazon Live. Esattamente come nelle televendite, si tratta di un particolare canale di video in streaming nel quale vengono presentati e testati prodotti di tutti i tipi prelevati direttamente dal catalogo di Amazon. Come si poteva presupporre, non si tratta di un nuovo canale televisivo ma, piuttosto, di una speciale sezione presente nell’app di Amazon.

In questo modo, l’utente può avere un riscontro più concreto sull’effettivo funzionamento di un prodotto andando al di là delle semplici recensioni degli utenti. All’interno di questa sezione, poi, si possono visionare i video in diretta, ma possiamo spulciare anche da una folta galleria all’interno della quale sono conservate le registrazioni meno recenti. Si tratta, quindi, di un approccio diverso dell’e-commerce, sebbene si tratti di un segmento (quello delle televendite) già testato in passato dall’azienda di Jeff Bezos.

Un paio di anni fa, Amazon lanciò ‘Style Code Live‘. Si trattava di un servizio del tutto simile a quello ora in fase di test, ma focalizzato unicamente sui settori della moda e dei prodotti di bellezza. Visto il mancato successo, Amazon decise di terminare tale servizio per poi riproporlo (non è certo: si tratta pur sempre di un servizio in fase ‘beta’) in una versione migliorata che potesse comprendere praticamente tutto ciò che è possibile comprare dal sito di Amazon.